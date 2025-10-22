Las dos dudas de River para el duelo clave con Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

El equipo de Núñez jugará un partido decisivo el próximo viernes frente al conjunto mendocino. El Muñeco Gallardo recupera a un titular y tiene dudas en el mediocampo y la delantera. Los detalles.

River se prepara para el duelo clave con Independiente Rivadavia por la Copa Argentina

River Plate enfrentará a Independiente Rivadavia este viernes en el estadio Mario Alberto Kempes, por las semifinales de la Copa Argentina. El Millonario llega a este duelo con una sonrisa, tras volver al triunfo en el torneo Clausura frente a Talleres por 2-0.

El encuentro será decisivo para los dirigidos por Gallardo, ya que está a solo dos partidos de sumar el primer título del año y asegurarse la clasificación a la Copa Libertadores, en una temporada que hasta el momento es más mala que buena.

Para esta «final», Marcos Acuña y Enzo Pérez ya se encuentran disponibles. El lateral campeón del mundo será parte del once inicial y el mediocampista ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Otra de las dudas del Muñeco es quién será el cuarto volante en el mediocampo. Hay dos opciones: Giuliano Galoppo, que es el volante con más gol del equipo, o Santiago Lencina, que tiene mayor desequilibrio individual pero menos marca.

Por otra parte, la presencia de Sebastián Driussi está en duda. El delantero regresó de su lesión frente a Talleres y no tuvo un buen partido. Facundo Colidio le pisa los talones, tras el gran nivel que mostró el ex Tigre contra el equipo cordobés, Gallardo decidirá en las últimas prácticas quién acompañará a Maxi Salas arriba.

El historial de Gallardo que ilusiona a River

River se ilusiona con sumar una nueva Copa Argentina a sus vitrinas. El Millonario consiguió este trofeo en tres ocasiones (2016, 2017, 2019), todas al mando de Gallardo. El DT tiene un gran historial en la competencia: el técnico dirigió 39 partidos, donde solo perdió un partido en los 90 minutos.

El Muñeco sufrió cuatro eliminaciones por penales en Copa Argentina. La única que se dio en el tiempo reglamentario fue la derrota frente a Rosario Central por 2-0 en la edición 2015.

Otro dato mantiene con esperanzas al equipo de Núñez. River solo disputó dos partidos de Copa Argentina en el Mario Alberto Kempes, con un saldo favorable: está invicto y hasta salió campeón en el estadio cordobés. El primer antecedente en el estadio mundialista es la final de 2016 contra Central, que ganó con un dramático 4-3. El otro encuentro fue en 2019, con una victoria 2-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires.