El camino de la Selección Argentina hasta una hipotética final del Mundial 2026: días y posibles rivales

La Selección Argentina cerró un gran lunes en el Mundial 2026. Luego de derrotar a Austria por 2-0 con un doblete de Lionel Messi, la Albiceleste se aseguró el primer puesto del grupo J tras la derrota de Jordania frente a Argelia en el cierre de la jornada.

La Pulga fue la gran figura en el triunfo por la segunda fecha.

Tras estos resultados, el equipo de Lionel Scaloni ya definió su posición con una fecha de anticipación, a la espera del duelo frente a Jordania el próximo sábado (23:00), donde el DT realizaría varias modificaciones.

La Selección Argentina ya sabe que los 16avos de final los disputará el próximo viernes 3 de julio a las 19 horas. Este duelo se realizará en el Hard Rock Stadium de Miami frente al 2do del grupo H, que a falta de una fecha podría ser cualquiera de los cuatro equipos (España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita).

De pasar, jugaría los octavos de final el martes 7 de julio a las 13:00 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Los posibles rivales en esta instancia podrían ser Paraguay, Australia, Bélgica o Egipto.

En caso de meterse entre los 8 mejores, su partido de cuartos de final será el sábado 11 de julio a las 22:00 en Kansas City. El rival más fuerte a enfrentar sería la Portugal de Cristiano Ronaldo, en un cruce que se llevaría las miradas de todo el mundo. Aunque también podría ser Colombia (pelea el grupo con los lusos), Suiza o Canadá.

Las semifinales para la Selección Argentina podrían ser el miércoles 15 de julio a las 16 horas, con Atlanta como sede. A un paso de la final, Inglaterra o Brasil serían los rivales más difíciles a enfrentar si ambos terminan líderes en sus grupos.

La gran final de la Copa del Mundo se jugará el 19 de julio a las 16 horas en el MetLife Stadium de New York. En la definición del título, la Albiceleste se podría cruzar con Alemania, Países Bajos, Francia o España, ya que si todas estas potencias terminan primeras en sus respectivos grupos irán por el otro lado del cuadro.

El MetLife, el estadio que recibirá la gran final el 19 de julio.

Por el momento, el equipo de Lionel Scaloni piensa en Jordania y terminar de la mejor manera la primera fase del Mundial. El panorama se aclarará cuando finalice la fase de grupos el próximo sábado 27 de junio y ya se conozcan los enfrentamientos de todo el cuadro.

*Todos los horarios corresponden a Argentina.