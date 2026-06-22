El Récord Guinness le homologó cuatro nuevas marcas a Lionel Messi: «Estamos presenciando la historia»

La figura de Lionel Messi continúa agigantando su leyenda en el fútbol mundial y parece no encontrar límites. Este lunes 22 de junio, el capitán de la Selección Argentina volvió a ser la pieza fundamental del equipo dirigido por Lionel Scaloni al marcar un doblete en la victoria por 2-0 ante Austria. Frente a esta soberbia actuación, la cuenta oficial del Récord Guinness confirmó la homologación de cuatro nuevas marcas históricas para el astro rosarino, bajo la consigna: «Estamos presenciando la historia».

A punto de cumplir 39 años este mismo miércoles, la vigencia del exjugador del Barcelona y el PSG, actualmente en el Inter Miami de la MLS, no deja de sorprender al mundo del deporte. Hasta el momento, el diez fue el autor de los cinco goles que marcó Argentina en los dos cotejos disputados en este certamen.

Con el resultado de hoy, Argentina quedó como líder del Grupo J y ya aseguró la clasificación directa a los 16avos de final del Mundial 2026.

Con el pase a la siguiente ronda asegurado, la Selección campeona del mundo cerrará su participación en la fase de grupos este sábado 27 cuando se enfrente a Jordania. El duelo se disputará en la ciudad de Dallas desde las 23:00 hora argentina, un nuevo escenario donde Lionel Messi buscará seguir batiendo récords y escribiendo las páginas doradas de la historia del deporte.

El máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo

El dato más resonante de la jornada fue el salto definitivo de Messi a la cima absoluta de la tabla de goleadores de los Mundiales.

El delantero había comenzado la segunda fecha con 16 tantos, marca que había alcanzado tras despacharse con un triplete ante Argelia en el debut, igualando así el histórico registro del alemán Miroslav Klose.

El encuentro ante el conjunto europeo no comenzó de la manera más sencilla. En el minuto nueve de la primera etapa, el diez tuvo un penal a favor, pero su remate fue desviado.

Sin embargo, su revancha llegó rápido: a los 38 minutos del Primer Tiempo apareció en el borde del área para abrir el marcador, y ya en el tramo final del partido capturó un rechazo para sellar el 2-0 definitivo.

Con esos dos gritos, Messi alcanzó la extraordinaria cifra de 18 goles en Mundiales. Este número no solo lo dejó como el máximo anotador entre los hombres, sino que le permitió superar a la leyenda brasileña Marta, autora de 17 tantos en la Copa del Mundo femenina, coronándose así como el goleador absoluto de la competición en cualquier categoría y género avalado por Guinness World Records.

Partidos, triunfos y minutos de juego: los otros récords que batió Messi este lunes

Además del inigualable récord goleador, la institución mundial reconoció otras tres marcas que evidencian la enorme trayectoria del rosarino en el certamen ecuménico. La primera de ellas es la de mayor cantidad de partidos disputados, un registro que el propio capitán ya ostentaba y que ahora elevó a 28 encuentros. Esta suma fue construida de manera ininterrumpida a lo largo de seis ediciones mundialistas: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y la actual cita de Norteamérica 2026.

De la mano de sus presencias, la victoria frente a Austria también lo posicionó como el jugador con mayor cantidad de triunfos en la historia de la competencia, acumulando un total de 18 victorias en el campo de juego a lo largo de sus seis participaciones.

El cuarto y último registro homologado por el Récord Guinness fue el de mayor cantidad de minutos disputados en una Copa del Mundo. Con su participación en el encuentro del lunes, Messi alcanzó la impactante marca de 2.489 minutos defendiendo la camiseta albiceleste en el máximo escenario del fútbol internacional.

«Estamos presenciando historia», definió la cuenta oficial de Guiness World Records.