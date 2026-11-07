Entre mate, autógrafos y fanáticos: la llegada de Franco Colapinto a Interlagos para la jornada clasificatoria

Con su insignia característica, el inefable mate argento, Franco Colapinto llegó pasadas las 10 al Autódromo «José Carlos Pace», donde esta tarde se llevará a cabo la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.

La única licencia que se toma el piloto de Alpine dentro de su «rutina» de llegada al circuito es la atención a los fanáticos, especialmente si son niños. Una vez cruzado el control de acceso, el argentino se detuvo unos segundos a firmar autógrafos y alegrarles el día a dos jovencitos cariocas.

Luego de ello, el pilarense caminó rápidamente hacia el «hospitality» del team y se preparó para un evento especial de la F1 en el «Fan Zone», destinado a aquellos que pagaron el acceso estelar para presenciar la carrera desde adentro del circuito.

En cuanto a lo deportivo, Colapinto irá hoy, desde las 15, por una buena clasificación que lo sitúe, en lo posible, dentro de los diez mejores de la parrilla. Habrá que ver si la tormenta cumple su pronóstico y sacude el circuito de Interlagos, lo que presentaría un impredecible panorama competitivo.

En la víspera, el argentino finalizó 9° y 11° en los dos primeros ensayos libres. Previo al desafío de la qualy, el bonaerense acelerará, desde las 11:30, en el tercer y último entrenamiento; la última oportunidad para testear y terminar de configurar el A526.

«Probamos un set-up un poco distinto a la FP1, para probar si iba un poco mejor. Pero el auto estuvo un poco más duro, y si bien había mejorado en un par de aspectos, era muy inconsistente y se movía mucho en los baches asi que volvimos un poco para atrás. Estuvo un poco mejor el auto pero todavía falta. Bloqueando en todos lados, falta tracción y consistencia. Trabajaremos para mejorar mañana», expresó Colapinto post ensayos.

Así fue la llegada de Franco