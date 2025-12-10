El Chelo Delgado puso en duda la continuidad de Úbeda, criticó a Cavani y sueña con Dybala

Boca Juniors fue eliminado por Racing el pasado domingo en las semifinales del Torneo Clausura. Claudio Úbeda quedó en el centro de las críticas por los cambios que realizó y en el Xeneize ya se discute su continuidad.

“Estamos evaluando si Úbeda sigue en el club”, comentó Delgado en una entrevista con Radio La Red. Además, fue contundente al referirse a Edinson Cavani: “Necesitamos un poco más de él en los momentos decisivos”. El uruguayo se lesionó durante la entrada en calor ante la Academia y no pudo ingresar.

A su vez, analizó el presente de Ander Herrera, quien estaba en condiciones de entrar desde el banco, pero el Sifón no lo utilizó: “Tuvo muchas lesiones, pero cuando jugó lo hizo bien”, señaló.

Los refuerzos y la ilusión por Dybala

El nombre de Paulo Dybala volvió a sonar fuerte en Boca desde la llegada de su amigo Leandro Paredes. “A Dybala se le vence el contrato en junio de 2026; por ahora es un sueño y una ilusión”, aseguró el Chelo.

Además, confirmó que el club insistirá por Mariano Hinestroza, el extremo colombiano figura en Atlético Nacional, a quien ya buscaron en el mercado de pases invernal. La operación no se concretó porque el club cafetero pidió más de ocho millones de dólares.

En aquel momento, el equipo disputaba la Copa Libertadores y no quiso desprenderse de él. Ahora, es probable que estén más permeables. “He visto videos: es interesante, hábil, rápido. Vamos a evaluarlo”, reconoció.