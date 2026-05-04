El Colo Jara Lozano, imparable en Bahía Blanca: campeón en singles y dobles en la Copa Silvia Maronna

Nicolás Jara Lozano se quedó con la doble corona en la Copa Silvia Maronna disputada en Bahía Blanca. (Foto: gentileza)

Nicolás Jara Lozano está en plena vigencia a sus 39 años. El neuquino tiene como objetivo volver a figurar en el ranking ATP y no baja la intensidad.

El último fin de semana viajó a Bahía Blanca para disputar la Copa Silvia Maronna, donde comenzó su participación el viernes 1° de mayo directamente en octavos de final, por ser el mejor preclasificado.

El «Colo» se quedó con el trofeo sin sobresaltos: ganó todos sus partidos sin ceder ningún set. En la final, derrotó al roquense Fernando Elías Inostroza, de 17 años, por 6-1 y 6-3.

El Colo derrotó al roquense Inostroza en la gran final. (Foto @circuitobahiense)

Jara Lozano venía de disputar dos torneos UTR en Córdoba durante abril, y ese ritmo de alta competencia le permitió imponerse con autoridad en Bahía. Además, contó que suele entrenar junto a Inostroza en la Asociación Española de Neuquén, y que se encontraron de manera casual en el torneo: quedaron en llaves distintas y se cruzaron recién en la final.

Por si fuera poco, el neuquino también se quedó con el título en dobles. Formó pareja con su amigo y extenista bahiense Mariano Benedicti, y en el partido decisivo se impusieron por 6-1 y 6-4.

Mariano Benedicti y Nicolás Jara Lozano, campeones en dobles en Bahía Blanca. (Foto: Gentileza)

Este lunes, Jara Lozano brindará una clínica de tenis en Tornquist, localidad cercana a Bahía Blanca, que ya cuenta con más de 50 inscriptos. El martes emprenderá el regreso a Neuquén y comenzará la preparación para los torneos UTR de junio en Córdoba.

Su objetivo es claro: consagrarse en los UTR y disputar algún Future o qualy de Challenger para volver a sumar puntos en el ranking ATP. En ese camino, el premio económico de los UTR es fundamental.