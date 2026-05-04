El Colo Jara Lozano, imparable en Bahía Blanca: campeón en singles y dobles en la Copa Silvia Maronna
El neuquino se quedó con los dos trofeos en el torneo disputado en Bahía Blanca. En singles, venció al roquense Fernando Inostroza en la final y en dobles se consagró junto al local Mariano Benedicti.
Nicolás Jara Lozano está en plena vigencia a sus 39 años. El neuquino tiene como objetivo volver a figurar en el ranking ATP y no baja la intensidad.
El último fin de semana viajó a Bahía Blanca para disputar la Copa Silvia Maronna, donde comenzó su participación el viernes 1° de mayo directamente en octavos de final, por ser el mejor preclasificado.
El «Colo» se quedó con el trofeo sin sobresaltos: ganó todos sus partidos sin ceder ningún set. En la final, derrotó al roquense Fernando Elías Inostroza, de 17 años, por 6-1 y 6-3.
Jara Lozano venía de disputar dos torneos UTR en Córdoba durante abril, y ese ritmo de alta competencia le permitió imponerse con autoridad en Bahía. Además, contó que suele entrenar junto a Inostroza en la Asociación Española de Neuquén, y que se encontraron de manera casual en el torneo: quedaron en llaves distintas y se cruzaron recién en la final.
Por si fuera poco, el neuquino también se quedó con el título en dobles. Formó pareja con su amigo y extenista bahiense Mariano Benedicti, y en el partido decisivo se impusieron por 6-1 y 6-4.
Este lunes, Jara Lozano brindará una clínica de tenis en Tornquist, localidad cercana a Bahía Blanca, que ya cuenta con más de 50 inscriptos. El martes emprenderá el regreso a Neuquén y comenzará la preparación para los torneos UTR de junio en Córdoba.
Su objetivo es claro: consagrarse en los UTR y disputar algún Future o qualy de Challenger para volver a sumar puntos en el ranking ATP. En ese camino, el premio económico de los UTR es fundamental.
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