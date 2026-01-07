El control de embarcaciones marca la agenda en la Regata del Río Negro 2026

Por segundo año consecutivo, el balneario de Plottier es el escenario del control de embarcaciones, ceremonia previa a la largada del jueves desde el mismo lugar.

Después del mediodía de hoy, el Balneario Municipal de Plottier vivirá por segundo año consecutivo la antesala del comienzo de una nueva aventura por el río. Año a año, el habitual control de embarcaciones, históricamente marca el comienzo de la Regata Internacional del Río Negro, con una edición que será especial.



Los 50 años de la travesía más larga del mundo promete ser una fiesta espectacular, que durará hasta el domingo 18 cuando Viedma, consagre en el Paseo de los Palistas a aquellos que quedarán en la historia para siempre.

Desde las 13 a las 18:00 se realizará el control de embarcaciones en el balneario y en el mismo horario serán las acreditaciones. La reunión de delegados comenzará a partir de las 19:00.

La organización de la prueba, a cargo del Club Náutico La Ribera, aclaró que aquellos equipos que no lleguen a realizar hoy el control de embarcaciones y que hayan presentado nota con anterioridad, podrán excepcionalmente realizar el control el día de inicio de la competencia, es decir mañana entre las 9:00 y las 12:00.

Los jueces de la FAC fiscalizan a todos los botes de la competencia de que cumplan con las medidas y pesos reglamentarios.

Las embarcaciones que pasen por el control deberán cumplir con peso y medidas reglamentarias. Según la FAC (Federación Argentina de Canoas), el peso mínimo del K2 olímpico debe ser de 12 kilos, con 6,5 metros de largo. Los bote Travesía tienen por su parte un largo de 6,60 metros y 25 kilos de peso mínimo. Si alguna embarcación no llegar al peso, se lo lastra con discos de hierro hasta que se ajuste a la reglamentación. En cuanto a la longitud, si es más corto a las medidas estipuladas está dentro de la reglamentación. Está fuera si mide más.

Respecto al peso, mientras tenga los kilos mínimos requeridos, la embarcación superará sin problemas el control sin importar si tiene peso de más.

El programa para mañana, día del comienzo de la prueba, será a las 13:30 cuando se realice la ceremonia de apertura de la Regata de los 50 años. Luego a las 15 está estipulado el horario de largada, y la llegada está prevista para las 16:10, en la Isla Jordán de Cipolletti. Es esta primera de las nueve etapas que tendrá la competencia, las 113 embarcaciones anotadas recorrerán 25 kilómetros. A las 14 largarán los seis botes inscriptos en la modalidad recreativa Touring.

Todas las categorías

● K2 Caballeros: Categorías Junior, Sénior, Master “A”, “B”, “C” y “D”.

● K2 Mixto: Categoría Open

● K2 Damas: Categoría Open

● K2 Travesía Doble Caballeros: Categorías: “A”, “B”; “C” y “D”.

● K2 Travesía Doble Mixto: Categorías: “A”, “B”; “C” y “D”.

● K2 Travesía Doble Damas: Categorías: “A”y “B”.

● Touring: Bajada recreativa y turística que acompaña la competencia.

Todas las etapas y horarios

Etapa 1: Plottier /Cipolletti. Largada 15:00 – Llegada 16:10

Etapa 2: Cipolletti/Roca. Largada 15: 00 – Llegada 16:40

Etapa 3: Roca/V.Regina. Largada 14:00 – Llegada 16:40

Etapa 4: Chelforo /Chimpay. Largada 15:00 – Llegada 17:30

Etapa 5: Bocatoma Beltrán/Choele Choel. Largada 15:00 – Llegada 16:40

Etapa 6: Estancia Ferrari/Conesa. Largada 15:00 – Llegada 17:00

Etapa 7: Conesa/Estancia San Bernardo. Largada 10:00 – Llegada 13:00.

Etapa 8: Balsa Guardia Mitre/La Cantera. Largada 10:00 – Llegada 14:00.

Etapa 9: La Cantera /Viedma. Largada 14:30. Llegada 17:15.