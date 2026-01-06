La Regata dorada, histórica y especial ya está aquí

La cuenta regresiva va trepando aguas arriba y está próxima a llegar a Plottier. Desde este balneario neuquino y por segundo año consecutivo, este jueves se pondrá en marcha una Regata del Río Negro diferente, especial y dorada, por sobre todas las cosas.



La travesía más larga del mundo llega a las 50 ediciones y la fiesta anual del agua este año promete ser espectacular. La Regata se viste de gala una vez más, pero este enero 2026 será muy particular para la prueba de canotaje más importante del continente. Como en aquellas travesías de antaño, la Regata volverá este año de alguna manera al formato que la hizo única en el mundo. Atrás quedará la modalidad de las últimas dos décadas, de siete (o seis) etapas y un día descanso, para volver a las largas batallas del río de la primera mitad de su historia, que consistía de 9 parciales y dos días de descanso, con más de 400 kilómetros de competencia.



Este año la organización del evento, como siempre a cargo del Club Náutico La Ribera, al igual que en las primeras tres décadas de existencia decidió que la prueba esté reservada exclusivamente para los botes dobles. Las inscripciones para esta Regata dorada cerraron para Navidad y el número final dio 113 embarcaciones en total, con seis de modalidad Touring, que tiene fines sólo recreativos.



Para celebrar las 50 ediciones, la Regata 2026 vuelve a su antiguo formato de nueve etapas y dos días de descanso, con más de 400 kilómetros de competencia.

En la categoría elite, K2 senior, los botes en competencia serán 11 y se destaca el regreso de los bicampeones de la prueba (2018 y 2023) Franco y Dardo Balboa, que no corren la Regata desde la última vez que salieron campeones.



Los hermanos Franco y Dardo Balboa festejan el triunfo en la edición 2018. Luego ganaron en el 2023 y ahora van por el tricampeonato.

Los que darán pelea a los hermanos neuquinos serán sin dudas Damián Pinta y Facundo Lucero, también bicampeones de la prueba (2021-2022). Damián viene de competir junto a Abraham Saavedra en la última edición (fueron 2° en la general), y ahora volverá a hacer dupla con el palista viedmense, que regresa a la alta competencia.

Todos ellos intentarán sacarle el cetro al choelense Julián Salinas, vigente campeón de la Regata, que este año no correrá junto a Juan Ignacio Cáceres sino que lo hará con el entrerriano Agustín Ratto, actual subcampeón del mundo sub -23.



Julián Salinas, al frente del bote ganador en el 2025, este año defenderá el titulo junto a Agustín Ratto.

Pero sin dudas una de las mayores atracciones de esta Regata 2026 será el regreso de los ‘Reyes del Río’, Néstor Pinta y Martín Mozzicafreddo, que luego de seis años vuelven a correr juntos. Los máximos ganadores de la prueba aparecen inscriptos en la categoría K2 master A, pero sin dudas estarán dando pelea a los jóvenes palistas que hoy dominan la elite del canotaje de maratón

Mañana, en el día previo al inicio de la competencia, desde las 13:00 a las 19:00 en el Balneario Municipal de Plottier, se realizará el habitual control de embarcaciones. La reunión de delegados comenzará a las 19:00.