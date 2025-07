El contundente mensaje de Alpine para Franco Colapinto tras su abandono en la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Gran Bretaña lo que acrecentó los rumores de su salida de Alpine, con Valtteri Bottas como máximo candidato a quedarse con su lugar en la Fórmula 1. Sin embargo, desde la escudería salieron a apoyar al argentino.

Luego de la caótica carrera en Silverstone donde no pudo arrancar, la escudería francesa le dedicó un posteo al oriundo de Pilar para dejar en claro su apoyo al piloto. El día después de la carrera en el circuito inglés donde Pierre Gasly volvió a los puntos al finalizar en el sexto puesto, Colapinto no ocultó su frustración por lo ocurrido.

«Contigo en cada paso del camino», escribió Alpine en medio de los rumores de que podría ser reemplazado por Bottas para la segunda mitad de la temporada. Esto marca un gran apoyo entre los rumores que llegan desde Inglaterra.

Qué dijo Franco Colapinto tras el abandono en la Fórmula 1

Luego de su caótica presentación en Silverstone, el argentino rompió el silencio ante los medios: «No se qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando«. En ese sentido, planteó que los desperfectos deberían llegar a su fin: «A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y a enfocarse en lo que viene. Hago lo mejor«.

«Estoy triste y frustrado por haber terminado así el fin de semana que había arrancado bien con respecto a Pierre, y estoy un poco triste por cómo terminó. Era una buena carrera viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”, reflexionó el argentino sobre su compañero, que terminó en el sexto lugar.