El crecimiento del Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén no se detiene

El viernes de la semana pasada referentes de la Asociación Civil de Fútbol Femenino de Río Negro y Neuquén fueron recibidas en Buenos Aires por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, a quien le entregaron una solicitud de financiación económica para llevar adelante sus próximos proyectos de capacitación y torneos en ambas provincias.

En eso estamos de RN Radio dialogó con Carolina Magnalardo, presidenta de la institución reigonal, que brindó detalles sobre la reunión que mantuvieron con Massa y aseguró que obtuvieron una respuesta favorable, además de la promesa del acompañamiento por parte del gobierno nacional.

«La reunión con Sergio Massa fue gracias a la concejala Figueroa, de Regina. Tuvimos un espacio para poder charlar con él. Nos preguntó mucho sobre el día a día y las dificultades de llevar adelante la asociación. Le llamó la atención cómo trabajábamos en dos provincias a la par», comentó Magnalardo.

Sobre el pedido de ayuda, la referente del fútbol femenino de la región comentó: «Le acercamos un proyecto de financiación de distintas actividades deportivas, y nos encontramos con la grata sorpresa de que nos confirmó que tendremos acompañamiento».

A la hora de analizar el apoyo que reciben por parte de los gobiernos provinciales, agregó: «En Neuquén tenemos el permanente apoyo de la Legislatura Provincial y de los ministerios. En algunos municipios también, como el Consejo Deliberante de Plottier. Arabela (Carreras) se comprometió también a ayudarnos, así que estamos con todo el proceso de la documentación a enviar. Creo que ven el trabajo que se hace».

«Tenemos también algunas empresas o comercios que ayudan con aportes económicos o elementos deportivos», detalló.

Magnalardo también analizó el crecimiento de la disciplina, no solo a nivel nacional e internacional, sino en la zona. «Creo que el trabajo que se ha hecho desde los medios también es fundamental, al igual que lo que ocurrió con la Selección Argentina en el Mundial de Francia, la visibilización. Hoy las chicas quieren ser como (Estefanía) Banini, y no como me pasaba a mí que quería ser Batistuta porque no conocía a las jugadoras. Y es un trabajo muy interesante ese».

A su vez, la presidenta de la Asociación indicó que a pesar de la lucha que llevan a cabo todavía es muy difícil combatir contra la violencia que se viven en las distintas canchas de la región. «La violencia en el fútbol, y en la sociedad me genera tristeza. Pero también el compromiso de que cada une tiene las herramientas para intentar cambiar al menos a su círculo cercano», indicó.

