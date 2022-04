Lo que necesita Boca para poder clasificar en la Copa Libertadores

La derrota que sufrió Boca como visitante frente a Corinthians lo dejó en el último lugar del Grupo E de la Copa Libertadores. Gentileza.

Después de la dura derrota de anoche frente a Corinthians, por 2 a 0, en la tercera fecha de la Copa Libertadores, Boca quedó último en el Grupo E por diferencia de gol y complicó sus posibilidades de acceder a los octavos de final, aunque dependerá de sus propios resultados.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia jugarán gran parte de su clasificación a la siguiente instancia del certamen el miércoles, desde las 21, cuando visitará a Always Ready en la altura de La Paz. A falta del choque entre Deportivo Cali y el equipo boliviano, esta noche en Colombia, el Xeneize se ubican en el fondo de la tabla con 3 puntos.

Al margen de este panorama poco alentador, lo cierto es que Boca depende de sí mismo para meterse en los octavos de final de la Copa Libertadores. Para eso deberá ganar los tres partidos que le quedan contra Always Ready en Bolivia, frente a Corinthians en La Bombonera y Deportivo Cali también como local. Si lo concreta llegaría a los 12 puntos y cumpliría su primer objetivo.

En cambio, si suma 7 puntos más, con dos victorias y un empate, cosecharía 10 en total pero tendría que mirar de reojo a los otros rivales. Si esta noche hay un vencedor entre Always Ready y Deportivo Cali, ambos acumulan 3, tanto Corinthians como ese equipo ganador también tienen posibilidades de quedar con 10 e influirá mucho la diferencia de gol, en la que Boca tiene menos 2.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia quedaron obligados a ganar casi todo para seguir participando en la Copa Libertadores. Gentileza.

Si llega a perder en el Estadio Hernando Siles, el Xeneize quedará muy comprometido en el certamen continental y lo principal a lo que podrá aspirar es a sumar 9 puntos, que no garantiza su clasificación a octavos.

Los partidos que le quedan a Boca en el Grupo E de la Copa Libertadores

4/5, a las 21: vs. Always Ready (V), por la fecha 4

17/5, a las 21.30: vs. Corinthians (L), por la fecha 5

26/5, a las 21: vs. Deportivo Cali (L), por la fecha 6