El curioso pedido del Chiqui Tapia a la dirigencia de River

La despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina tendrá al Monumental como escenario y, en medio de los preparativos, apareció un pedido particular de Claudio Tapia a la dirigencia de River. El presidente de la AFA solicitó que el club no cobre el alquiler del estadio para el encuentro del 6 de octubre y que ese dinero sea destinado a una entidad de beneficencia.

La propuesta fue transmitida por Tapia a Ignacio Villarroel, vicepresidente de River, durante la última reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. Según quedó asentado en el documento oficial del encuentro, la iniciativa está vinculada con la «repercusión y magnitud mundial» que tendrá el partido que marcará la despedida de Messi del público argentino.

El monto no es menor: el alquiler del Monumental ronda los 500.000 dólares. Por ahora, la dirigencia del Millonario no dio una respuesta definitiva al pedido. El estadio de Núñez, además, será escenario del amistoso que Argentina disputará ante Burkina Faso el sábado 3 de octubre, tres días antes del encuentro frente a Benín.

Mientras tanto, River volvió a participar de una reunión del Comité Ejecutivo y aprovechó la ocasión para presentar un documento con distintas propuestas para modificar el fútbol argentino. Los planteos del club serán analizados con vistas a la temporada 2028, ya que las competencias de 2027 fueron definidas con anticipación.

En paralelo, la AFA avanza con la organización de la última fecha FIFA del año para la Selección. El partido ante Benín será el martes 6 de octubre en el Monumental y tendrá un significado especial por tratarse del último encuentro de Messi con la Albiceleste previsto en el país. La propia AFA confirmó que Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso participarán de ese compromiso.

La venta de entradas para los dos amistosos también sufrió una modificación: la comercialización fue reprogramada para este jueves 24 de septiembre desde las 18. Así, mientras se prepara el escenario para la despedida de Messi ante su gente, River deberá decidir qué hará finalmente con el particular pedido que llegó desde la conducción de la AFA.