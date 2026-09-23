Cuánto valen y dónde se consiguen: salen a la venta las entradas para la despedida de Messi

El astro dirá adiós a la Selección tras más de veinte años.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá a la venta desde mañana las entradas para el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, el próximo 6 de octubre en el amistoso ante Benín en el Estadio Monumental.

Los tickets, que originalmente se iban a emitir desde ayer, recién estarán a disposición desde este jueves, a partir de las 18, exclusivamente a través del sitio web Deportick.

La AFA reprogramó el inicio del expendio sin brindar explicaciones sobre los motivos del corrimiento. El duelo ante los benineses del martes 6 de octubre en el Monumental de Núñez cerrará más de dos décadas de Messi con la camiseta albiceleste y una de las épocas más gloriosas del fútbol argentino.

Previo a la gran despedida del “10”, el seleccionado argentino que dirige Lionel Scaloni, cuya renovación como técnico estaría encaminada, afrontará dos amistosos previos.

El primero de ellos será el próximo 30 de septiembre ante Bolivia, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el segundo se disputará el 3 de octubre ante Burkina Faso, en el Estadio Monumental de Nuñez.

Los precios para el partido ante Benín —y también para el amistoso anterior ante Burkina Faso, el 3 de octubre en el mismo estadio— quedaron fijados de la siguiente manera:

Popular: $ 90.000

Menor a Popular (3 a 10 años): $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario: $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario: $ 320.000

Platea Alta San Martín y Belgrano: $ 320.000

Platea Baja San Martín y Belgrano: $ 450.000