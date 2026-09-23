Fuerza Rionegrina y Federal avanzó en su organización partidaria con nuevas afiliaciones

Fuerza Rionegrina y Federal informó que reunió más de 3.000 fichas de afiliación en 24 horas, una cifra que supera el mínimo de 2.462 afiliados establecido por la Justicia Federal Electoral para avanzar en el trámite de reconocimiento partidario.

Fuerza Rionegrina y Federal superó el mínimo de afiliados exigido por la Justicia Electoral

El presidente de la agrupación, Fernando Valenzuela, señaló que las afiliaciones fueron recolectadas en distintas localidades de Río Negro, desde Catriel hasta Roca, donde el espacio cuenta con lugares de encuentro y organización. En Cinco Saltos, la jornada contó con la presencia de Ernesto Inal, vicepresidente de Fuerza Neuquina y Federal.

El viernes 18 de septiembre, la agrupación obtuvo el reconocimiento provisorio mediante una resolución del juez federal subrogante Gustavo Villanueva. La medida estableció un plazo de 150 días desde la notificación para presentar las afiliaciones requeridas.

Las nuevas fichas serán remitidas al Juzgado Federal de Viedma para su control y registración. Estas afiliaciones corresponden a una instancia posterior a las 3.328 adhesiones que la agrupación había acreditado para obtener el reconocimiento provisorio.

Según la resolución judicial, además de alcanzar el mínimo de afiliados, el espacio debe presentar los libros partidarios dentro de los 60 días establecidos y realizar elecciones internas en un plazo de 180 días.

Una vez cumplidos esos requisitos, Fuerza Rionegrina y Federal podrá constituir sus autoridades partidarias definitivas y continuar el trámite hacia la personería política definitiva. La agrupación manifestó su intención de participar en próximas elecciones municipales y provinciales.