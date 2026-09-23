Una locomotora a vapor volverá a realizar un histórico viaje con destino a Mar del Plata

Una histórica formación a vapor volverá a recorrer las vías bonaerenses el próximo 26 de septiembre, en un viaje especial hacia Mar del Plata para conmemorar los 140 años de la llegada del ferrocarril a la costa atlántica.

Durante el recorrido, la formación realizará paradas en Coronel Brandsen, Lezama, Dolores y Maipú, donde deberá reabastecerse de agua para continuar el trayecto.

Una formación histórica vuelve a recorrer la provincia

El viaje fue organizado como un acontecimiento conmemorativo por los 140 años del arribo del servicio ferroviario a Mar del Plata, ocurrido el 26 de septiembre de 1886.

La presencia nuevamente de una locomotora a vapor sobre el ramal bonaerense busca recuperar parte de la historia ferroviaria de la provincia y evocar la época en la que el tren era uno de los principales medios de conexión entre las localidades del interior y la costa atlántica.

Las estaciones donde se detendrá

La formación tendrá cuatro paradas estratégicas a lo largo del recorrido:

Coronel Brandsen

Lezama

Dolores

Maipú

Las detenciones cumplen una función fundamental para el viaje, ya que la locomotora necesita recargar sus depósitos de agua para generar el vapor que permite mantener su funcionamiento.

Por el momento, según la información proporcionada, no fue confirmada la grilla horaria exacta para cada una de las estaciones intermedias.

Expectativa entre los vecinos y fanáticos del ferrocarril

El regreso de una locomotora a vapor generó expectativa entre los aficionados al ferrocarril y también entre familias de las localidades atravesadas por el recorrido.

En este tipo de acontecimientos, los vecinos suelen acercarse a las estaciones y a los sectores próximos a las vías para observar el paso de la formación y tomar fotografías.

La locomotora, además, realizó durante los últimos meses distintas pruebas operativas y viajes de puesta a punto. En una de sus recientes salidas hasta Dolores, la formación había convocado a numerosos vecinos que se acercaron para recibirla.

Los 140 años de la llegada del tren a Mar del Plata

El viaje tiene como eje la conmemoración del 26 de septiembre de 1886, fecha en la que el primer tren llegó a la costa atlántica.

Aquel acontecimiento significó un cambio en la conectividad de la provincia y tuvo un papel destacado en el posterior desarrollo turístico, económico y urbano de Mar del Plata y las localidades vinculadas al recorrido.

A 140 años de aquel primer viaje, la formación a vapor volverá a recorrer parte de esas vías para recuperar la memoria ferroviaria y la historia de los pueblos bonaerenses atravesados por el ramal.