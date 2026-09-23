Techo Digno: el STJ revisará la absolución del exintendente de Bariloche Gennuso

La audiencia del STJ se realizó este miércoles en Viedma. Gennuso se conectó de manera virtual. Foto: Pablo Leguizamón

En una votación por mayoría, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro habilitó el tratamiento del recurso de queja que el fiscal general, Fabricio Brogna, interpuso para tratar de revocar la sentencia que absolvió en noviembre del año pasado al exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso, acusado de peculado.

El STJ, integrado por las juezas Liliana Piccinini y Cecilia Criado y sus pares Sergio Ceci y Ricardo Apcarian (presidente) y el juez subrogante Adrián Zimmermann, escuchó este jueves los argumentos de Brogna, que pidió la admisibilidad de la queja y de los defensores de Gennuso que solicitaron rechazarla. La audiencia se desarrolló en la sede del STJ, en Viedma. Gennuso siguió las alternativas por zoom.

Tras deliberar, el STJ informó que por mayoría había resuelto “abrir la queja en su totalidad”. Para el STJ, el fiscal general brindó argumentos suficientes para revisar la sentencia absolutoria que cuestionó por arbitraria.

El fiscal Fabricio Brogna impulsó la revisión de la sentencia de sobreseimiento del exintendente de Bariloche. Foto: Pablo Leguizamón

Brogna alegó que el tribunal de juicio de Bariloche, que dictó el fallo impugnado, recortó el hecho presentado por la fiscalía al excluir elementos centrales de la acusación. Recordó que el delito de peculado “no exige que el dinero desaparezca del patrimonio estatal, sino que sea apartado de la esfera de custodia a la que estaba sometido”.

El fiscal jefe de Bariloche Martín Lozada acusó a Gennuso, en el juicio que se hizo a finales de octubre del 2025 en esta ciudad, de haber ordenado siendo intendente una transferencia por 100 millones de pesos a principios de enero de 2016 desde una cuenta del Banco Nación a otra del Banco Credicoop. Ambas pertenecientes a la Municipalidad de Bariloche. Con esos fondos se constituyó un plazo fijo.

El exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, siguió la audiencia de manera virtual. Foto: Pablo Leguizamón

Lozada sostuvo que a finales de octubre del 2016, Genusso ordenó una segunda transferencia por 5 millones de pesos, para constituir otro plazo fijo en el Banco Credicoop.

En la cuenta del Banco Nación. el municipio recibía los desembolsos del entonces Gobierno nacional, que financiaba la construcción de viviendas del programa Techo Digno en Bariloche.

Es la primera sentencia que el STJ revisará de la denominada megacausa “Techo Digno”, donde hay exintendentes imputados. Varios fueron juzgados y la amplia mayoría absueltos, pero esos fallos no están firmes aún.

En Río Negro está vigente la ley de “ficha limpia”, que inhabilita a quienes fueron condenados (en primera y segunda instancia) a postularse a un cargo electivo.