El delantero que juega con Messi en Inter Miami y está cerca del River de Gallardo

River busca refuerzos para el 2026, la lista de candidatos es muy extensa y en el rubro delantero, apareció un nombre que no estaba en los planes de nadie. Para esa zona, Marcelo Gallardo cuenta con Maxi Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio, los tres rindieron con altibajos en la presente temporada y por eso es uno de los puestos a cubrir. En medio de muchos rumores, apareció un nombre que sorprendió.

En las últimas horas, comenzaron a trascender diferentes alternativas que no solo están en el radar, sino que incluso ya tiene sus primeras gestiones. Y uno es Tadeo Allende, compañero de Lionel Messi en Inter Miami.

El cordobés de 26 años atraviesa un gran presente y su rendimiento captó la atención de River y particularmente de Gallardo. Al DT del Millonario le ofrecieron el nombre de Allende como posible refuerzo y la respuesta fue positiva. Por ende, será un futbolista que la secretaría deportiva del club tendrá en consideración durante las próximas semanas.

La carrera de Tadeo Allende

Tadeo Allende, que en Argentina jugó en Instituto y Godoy Cruz, tendrá que resolver su futuro, ya que una vez que finalice la temporada en Inter Miami (este sábado juegan la final de la MLS) debe regresar al Celta de Vigo, debido a que vence su cesión en Estados Unidos.

El delantero fue adquirido por el club gallego a principios de 2024 luego de pagar 4.5 millones de euros por su pase a Godoy Cruz. Al tener contrato vigente hasta julio de 2028, River deberá ofertar por su ficha o intentar un préstamo para quedarse con el pase.

Allende se entendió a la perfección con Lionel Messi en estos meses y sus números hablan por sí solos. En 46 partidos anotó 21 goles y repartió 2 asistencias. Este sábado buscarán el título de la MLS en la gran final ante Vancouver Whitecaps.

Los otros nombres que suenan en River

Además de Tadeo Allende, River inició gestiones por varios nombres y espera resolver alguno durante la próxima semana. Santiago Ascacíbar, Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro, Fausto Vera y Claudio Echeverri son los otros nombres que están en el rada y que podrían ponerse la banda roja durante la temporada 2026.



