El divertido video con el que Franco Balboa anunció su regreso a la Regata del Río Negro

Cada vez falta menos para edición N° 50 de la Regata del Río Negro y uno de los principales protagonistas de la travesía en la última década, anunció su regreso a la prueba de una manera muy particular. Franco Balboa, cuatro veces ganador de la Regata, emuló la publicidad de Franco Colapinto cuando anunció su vuelta a la Fórmula 1, para confirmar que estará compitiendo en el agua una vez más.

La Legión Neuquina de Canotaje anunció en sus redes sociales la participación de Balboa en la Regata, que por otra parte reveló los dotes actorales del extraordinario palista, que estuvo acompañado en la puesta en escena por el también palista Joaquín Fernández, quinto mejor junior del planeta en el Mundial de Croacia 2024.

Se tratará entonces de la vuelta a la alta competencia de quien fuera ganador de la Regata en cuatro oportunidades. En el 2014 y 2015 junto a José Luis Guerrero, y en 2018 y 2023 junto a su hermano Dardo. Franco además fue campeón mundial Sub 23 en Pietermaritzburg, Sudáfrica, en el 2017; y en el 2019 consiguió dos medallas de bronce en K1 senior en el Mundial de Shaoxing, China.

La última vez que Franco compitió en la Regata del Río Negro fue en la edición 2023, cuando junto a su hermano Dardo prevalecieron sobre los franceses Jeremy Candy y Quentin Urban, que se quedarían con la edición del 2024, siendo la segunda dupla extranjera en conseguir el título luego de la consagración del español Kiko Vega y el esloveno Jost Zakrajsek en 2017.