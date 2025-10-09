“Una historia escrita en el agua”, la Regata del Río Negro hecha documental

Poco antes de emprender su viaje eterno, Jesús Coco Coronel, el histórico balizador de la Regata del Río Negro, nos alcanzó a abrir el museo que tenía en su propia casa. Cada espacio de su morada era un disparador hacia esos años a los que uno siempre quiere volver.

Sus años. Se sabe, cada cuál tiene los suyos. Esos que con sólo mirar una foto, un diploma, tocar una copa o abrir una carpeta con recortes viejos, nos transportan a algo muy parecido a la felicidad.



Otros eligieron dejar su testimonio en el lugar donde decidieron que iban a ser palistas para toda la vida, como Martín Mozzicafreddo, al lado del Brazo Sur del río Negro en Luis Beltrán; o Juan de la Cruz Labrín, a la orilla del Limay en Neuquén. Allí, en el santuario de los sueños emergentes. En el lugar donde comenzó todo.

A cada uno de estos héroes del río fuimos a buscar, porque en definitiva, sin los palistas no hay Regata. Y eso fue lo que quisimos mostrar: un encuentro con la épica, la memoria y la emoción de una aventura que ya forma parte de nuestra identidad.



Martín Mozzicafreddo en su chacra de Luis Beltrán, durante el rodaje del documental de la Regata.

Se vienen los 50 años de la Regata más larga del mundo y Río Negro eligió homenajearla como se merece: con un documental que late al mismo ritmo que las paladas, que respira la esencia del río y que guarda en la bravía de su curso, medio siglo de emociones.

Una historia que no habla solo de competencia, sino de sacrificios , sueños, de desafíos a fuerza de voluntad, de camaradería forjada en cada campamento, y de la pasión que mueve a quienes se atrevieron a vivir esta aventura única.



Por primera vez, la Regata del Río Negro será mostrada desde adentro como nunca antes, en imágenes de alta calidad que buscan transmitir los sentimientos más profundos de sus verdaderos protagonistas: los palistas y el río mismo, majestuoso, indomable e incomparable.

El estreno del film será el sábado 15 de noviembre a las 14:00, en el Centro Municipal de Cultura de Viedma, en el marco de la 15° Feria Municipal del Libro. Una cita con la memoria, la épica y la pasión que durante cinco décadas hicieron de la Regata, un mito del deporte argentino.

50 años de río, 50 años de historias

Gran parte del material que aparecerá en el documental de la Regata más larga del mundo, se rodó durante la edición N° 49 de la travesía, desde Plottier hasta la Comarca de Viedma – Patagones, disputada en enero de este año, con cámaras Sony 4k y lentes cinematográficos.

La duración del documental es de 72 minutos, la idea y producción general es de Río Negro, la dirección del largometraje estuvo a cargo de Roberto Etchegoyenberri y el guión es de Ezequiel Epifanio.



El documental fue enriquecido con imágenes históricas aportadas por el Archivo del diario Río Negro, el Club Náutico La Ribera – el fundador de la Regata del Río Negro-, y por los creadores de la prueba, Alberto López Kruuse y Oscar Sanguinetti.



La intención del documental es que no sólo cuente una competencia, sino una travesía marcada por sacrificios, sueños y camaradería. Una película que nos llevará al corazón de la Regata, allí donde los palistas y el agua son los grandes protagonistas, donde el río se convierte en compañero, pero también en desafío y destino.

Por primera vez, la Regata se mostrará desde adentro como nunca se vio, con imágenes que capturan la pasión de sus protagonistas y la majestuosidad del Río Negro, un recurso único, incomparable y que merece ser cuidado por todos.