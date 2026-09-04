El duelo entre Boca y Racing tiene fecha confirmada por los cuartos de final de la Copa Argentina

Racing y Boca se enfrentaron el pasado 23 de agosto por la Liga Profesional. Foto: FOTOBAIRES

El partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina se disputará el próximo domingo 27 de septiembre. El encuentro se jugará en plena fecha FIFA, lo que podría perjudicar al Xeneize que tiene algunos de sus futbolistas reservados por sus respectivas selecciones.

Pese a que resta la confirmación oficial por parte de la organización de la Copa Argentina, ambas dirigencias fueron notificadas y lo único que resta saber es a qué hora comenzará el partido y en qué estadio se jugará.

Debido a lo comprimido del calendario, se tomó esta disposición que podría perjudicar a un Boca que cuenta con al menos dos futbolistas preseleccionados por sus respectivas selecciones: Álvaro Montero y Miguel Merentiel.

Además, Leonel Flores tiene chances de ser convocado por Diego Placente para la Sub-20 de Argentina, así como Sebastián Villa (Colombia), Carlos Palacios, Williams Alarcón (Chile) y Ángel Romero (Paraguay), aunque en estos últimos casos las chances son menores.

Por su parte, Racing, no tiene preseleccionados para las mayores, pero sí podrían recibir convocatorias algunos de los juveniles que están dando sus primeros pasos en Primera, como Mauricio Martínez, Gonzalo Escudero o el ecuatoriano Alberto Campo.

En Copa Argentina, la Academia dejó en el camino a San Martín de Formosa (1-0), Defensa y Justicia (4-1) y Belgrano (1-0); mientras que el Xeneize se impuso 2 a 0 ante Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento, y eliminó por penales a Vélez en octavos de final.

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor del encuentro entre Deportivo Riestra y Banfield, que jugarán el próximo miércoles 9 de septiembre en el estadio de Temperley.

Con información de TyC Sports.