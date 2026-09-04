Trágico accidente en los Alpes: un mendocino murió tras caer de una montaña en Chamonix y hay otro argentino grave

Gabriel Ansiaume, de 39 años, falleció mientras descendía la Aiguille du Peigne, a más de 3.000 metros de altura.

Un enólogo mendocino de 39 años murió en las primeras horas del jueves en un trágico accidente en Mont Blanc, Francia, cuando practicaba escalada libre y cayó en medio del descenso. Junto a él estaba un compañero de travesía argentino, que también cayó hacia el vacío, pero sobrevivió y permanece internado.

La víctima fatal fue identificada como Gabriel Ansiaume. De acuerdo con información publicada por el diario francés Le Parisien, el hecho ocurrió durante la mañana en la Aiguille du Peigne, una de las famosas agujas del macizo de Chamonix, cuya cumbre alcanza los 3.192 metros de altura.

El Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña (PGHM) de Chamonix informó que los dos deportistas estaban haciendo el circuito de escalada cuando resbalaron y cayeron hacia el corredor de los Papillons. Hasta el momento las autoridades no pudieron establecer las causas del accidente.

Otros escaladores que transitaban por la zona dieron el aviso de lo ocurrido al servicio de emergencia. Poco después, un equipo de rescatistas del PGHM se desplegó en el lugar, aunque no pudieron salvar la vida de Ansiaume.

En cuanto al sobreviviente, fue evacuado de urgencia y trasladado al hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. El hombre ingresó al centro de salud con heridas graves y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que continúa bajo observación médica.

Quién era el enólogo mendocino que falleció en Francia

Gabriel Ansiaume, conocido entre sus allegados como «Rata», había construido una reconocida trayectoria dentro de la industria vitivinícola en la provincia de Mendoza.

Entre sus proyectos más recientes se encontraba el desarrollo de una línea de vinos propia, un emprendimiento que llevaba adelante en sociedad con su amigo Federico Vargas Arizu, según reportó el diario Los Andes.

A través de sus redes sociales, Vargas Arizu despidió a su compañero con un emotivo mensaje: “Mi hermano del alma, por siempre y para siempre, luz de vida eterna. El abrazo que nos vamos a dar cuando nos volvamos a encontrar”.