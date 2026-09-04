Boca mete una riesgosa rotación ante el sorprendente Gimnasia (M): formaciones, hora y TV

Boca tiene una semana recargada y eso motivo al Vasco Arruabarrena a aplicar máxima rotación ante Gimnasia de Mendoza en el partido del sábado. La movida le salió mal contra Riestra, pero en la previa del partido de Sudamericana con San Pablo, el DT sostiene la estrategia. Y asume riesgos ante una de las revelaciones del torneo. La acción comenzará a las 16:30, en el Víctor Legrotaglie, por el capítulo 8 del Clausura.

El Xeneize viene de obtener dos victorias muy importantes para comenzar con envión una nueva y larga seguidilla de partidos. Venció a Lanús de forma agónica por el Clausura, triunfo que lo situó octavo en la zona A con 10 puntos y cuarto en la tabla anual con 40, y superó por penales a Vélez en los octavos de la Copa Argentina.

El Xeneize con 10 cambios, el Lobo sin su goleador

El plantel viajó de Córdoba a Mendoza y en tierras cuyanas, el DT empezó a tachar titulares, con Leandro Paredes a la cabeza. El recambio será casi total y sostendría su titularidad Álvaro Montero. Enner Valencia tendrá la oportunidad de ser titular por primera vez con la azul y oro, y además de podría producir el estreno absoluto de Matías Satas en el lateral izquierdo. Tres que vienen con muy poco rodaje, Williams Alarcón, Caros Palacios y Kevin Zenón -quien podría marchar a Atlas- también saldrían en el once inicial.

Gimnasia, por su parte, tuvo un comienzo de ensueño en el Clausura. Ganó cinco de los primeros siete partidos, y se sitúa segundo en la tabla de la zona A detrás de Instituto. Este gran arranque le permitió alejar los fantasmas del descenso y, por qué no, pensar en meterse a la próxima Sudamericana. Marcha 12° en la anual con 34 unidades, a tres de la Gloria, el último de los clasificados hasta el momento.

Lo negativo es que no contará con Agustín Módica, el goleador del campeonato con ocho tantos. El exdelantero de Rosario Central tiene una molestia muscular que lo marginará del encuentro. Su lugar lo ocuparía Ignacio Sabatini.

Más allá de la baja del goleador, no se espera que Darío Franco realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que sorprendió a propios y extraños y goleó 3-0 a Independiente en el Libertadores de América, con dos golazos de Facundo Lencioni.

Formaciones, hora y tevé

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O’Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Darío Herrera

Estadio: Víctor Legrotaglie

Hora: 16.30

TV: ESPN Premium

