Javier Milei visitará Misiones este viernes: participará de un encuentro con empresarios y economistas

El presidente de la Nación, Javier Milei, finalizará su semana con un viaje a la provincia de Misiones para encabezar el cierre de un importante evento del ámbito empresarial y financiero nacional.

Su llegada a al litoral argentino se da en el marco de una agenda institucional orientada a dialogar con distintos sectores económicos sobre el rumbo del país y de la emisión en cadena nacional sobre la postura política y en las Islas Malvinas.

El mandatario estará acompañado por integrantes clave de su gabinete económico, entre los que se destacan el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

A pesar de la relevancia del viaje del jefe de Estado a la provincia, la agenda oficial del Ejecutivo nacional no contempla reuniones de trabajo ni encuentros de carácter político con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Del mismo modo, tampoco están previstos anuncios relacionados con obras públicas ni partidas de fondos para la jurisdicción provincial.

La presencia de los funcionarios busca reforzar el mensaje oficial respecto a la marcha de las medidas de gobierno y el programa de ordenamiento económico.

El contexto que atraviesa Javier Milei previo al viaje a Misiones

La llegada del Presidente se produce en un escenario de tensión con diversos sectores socioeconómicos locales, por lo que la visita presidencial estará enmarcada por una serie de manifestaciones organizadas por productores agrícolas y sindicatos. Diferentes grupos del sector productivo han convocado a movilizarse para visibilizar sus demandas en el marco de la estadía del mandatario.

Entre los pronunciamientos políticos en la provincia, la dirigencia del Partido Justicialista local expresó su firme rechazo a la llegada de Milei. A través de un comunicado oficial, el partido opositor cuestionó de manera drástica la paralización de las obras públicas nacionales y criticó el impacto de las políticas económicas sobre las familias misioneras.

Javier Milei habló en cadena nacional sobre la causa Malvinas.

Asimismo, la visita ocurre en un contexto de reclamos internacionales y tensión diplomática con el Gobierno del Reino Unido, motivada por los recientes anuncios oficiales de la administración argentina vinculados con endurecer sanciones a empresas que operen en la zona de las Islas Malvinas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

En que consiste el evento que asistirá Javier Milei en Misiones

El evento central que motivó el viaje presidencial es la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), la cual tendrá como sede un prestigioso hotel ubicado en la ciudad de Puerto Iguazú. El foro reúne a referentes de primera línea del ámbito financiero, ministros, gobernadores y destacados economistas del sector privado.

Bajo el lema «Argentina: de la estabilidad al crecimiento«, la convención está organizada institucionalmente por el presidente del IAEF, Pablo Miedziak, y el titular del comité organizador, Ezequiel Mirazón. La cumbre se constituye como un espacio clave para el análisis del desarrollo y las perspectivas económicas de la Argentina.

Durante las jornadas de debate, el objetivo fundamental planteado por las autoridades del encuentro es analizar detenidamente los desafíos macroeconómicos actuales. Además, los ejecutivos debatirán sobre las inversiones requeridas, las reformas estructurales necesarias y los mecanismos institucionales para generar una competitividad sostenida en el país.

«Tractorazo»: productores yerbateros marcharán en reclamo por los precios de la materia prima

En paralelo a la realización del evento empresarial, productores de la economía regional yerbatera impulsarán una jornada de protesta con un «tractorazo«. La movilización principal incluirá caravanas de camiones, camionetas y maquinaria agrícola provenientes de la localidad de Andresito, las cuales marcharán por las rutas hacia las inmediaciones de la cumbre.

La concentración de los productores rurales está pautada en el cruce de la Ruta Nacional 12 y el acceso a las Cataratas del Iguazú. Desde ese punto neurálgico, la manifestación avanzará hacia la zona del hotel donde disertará el Presidente, con el fin de hacer oír su malestar y captar la atención de las autoridades presentes.

El reclamo central del sector yerbatero responde a una marcada crisis de rentabilidad derivada de la desregulación económica dispuesta por el Gobierno nacional. En ese marco, los trabajadores y productores exigen de forma urgente que se le devuelva al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad legal de fijar precios mínimos de resguardo para la materia prima.

Con información de Infobae.