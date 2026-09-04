Regional Amateur: Roca vs. La Amistad, el plato fuerte en el Luis Maiolino

El Naranja recibe a La Amistad en el Luis Maiolino, desde las 14 de este domingo. (Prensa Deportivo Roca)

Este fin de semana se disputará la segunda fecha del Torneo Regional Amateur después del debut de la semana pasada. Toda la acción para los equipos zonales será el domingo excepto Estudiantes Unidos (3 puntos)- Puerto Moreno (0) en Bariloche que va el sábado a las 16.

Por ese grupo, Cruz del Sur (3) recibirá a Fontana de Trevelin (0) el domingo a las 16. Uno de los platos fuertes del domingo será el de Deportivo Roca (1) contra La Amistad (0) en el Luis Maiolino que se jugará a las 14 horas.

El valor de las entradas para este encuentro serán $15.000 para las generales y $10.000 para damas, jubilados y menores. En tanto, la platea tiene un costo de 20.000 pesos, mientras que para damas, jubilados y menores es de $15.000.

La popular ubicada en calle Uruguay tiene un valor único de 7.000 pesos. Cabe recordar que la venta anticipada se pondrá en marcha a partir de las 9.30 del domingo en el estadio Luis Maiolino.

Por el mismo grupo, a las 16, Unión (3) será local de San Patricio del Chañar (1) en Allen. El conjunto allense viene de dar el golpe en Cipolletti al vencer por la mínima a La Amistad.

Otro duelo destacado será el de Alianza (3) ante Maronese (1) a las 16 en Cutral Co. En esa zona y en el mismo horario, Independiente de Neuquén (1) recibirá a Río Grande (0).

En Regina, Atlético (0) debutará tras arrancar con fecha libre al medirse con Darwin (1) como local.

También a las 16, Deportivo Beltrán (0) recibirá a Sportsman (1) y a las 13, Talleres de San Antonio Oeste (0) será local de Jorge Newbery de Patagones (1).