El especial encuentro de Messi con el hijo de un excompañero de Barcelona que juega en Islandia

La goleada de la Selección Argentina ante Islandia por 3 a 0, en lo que fue el último amistoso previo al debut mundialista, nos dejó post encuentro un especial y emotivo momento con Lionel Messi como principal protagonista.

El astro argentino, que anotó de penal y sumó valiosos minutos pensando en el cruce del próximo martes ante Argelia, protagonizó un tierno momento viral mientras saludaba a los adversarios, luego de encontrarse con una cara conocida.

«Vos jugaste con mi papá», le expresó Daníel Guðjohnsen, delantero de 20 años del conjunto europeo, hijo de Eiður Guðjohnsen, el histórico atacante con el que Messi compartió plantel en el Barcelona entre 2006 y 2009.

"¿TE ACUERDAS DE MÍ, LEO?" 🤔



▶️ El encuentro entre Messi y Daniel Guðjohnsen,, hijo de Eiður Guðjohnsen, delantero de Barcelona que compartió equipo con la Pulga entre 2006 y 2009. pic.twitter.com/z3tAexhmoP — DSPORTS (@DSports) June 10, 2026

Instantáneamente, Messi respondió con una sonrisa y un sentido abrazo: «Me preguntó si me acordaba quién era y la verdad que no. Después me dijo que era el hijo de Guðjohnsen. Me acuerdo de haberlo visto en algún entrenamiento con el padre, pero era muy chico», expresó.

Daníel actualmente juega para el Malmö de Suecia. Forma parte de una de las familias más importantes del fútbol de su país, siendo nieto de Arnór, hijo de Eiður y hermano de Andri Guðjohnsen. (Fuente ESPN)