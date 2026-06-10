Scaloni, tras la victoria de la Selección Argentina: «Dos opciones» por Balerdi y «vamos a luchar hasta el final»

Scaloni no anunció el reemplazo de Balerdi pero se fue conforme con sus dirigidos.

La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una goleada por 3-0 sobre Islandia. La Albiceleste mostró un gran nivel en Alabama en un estadio repleto de fanáticos de la Scaloneta.

Luego del compromiso, Lionel Scaloni se expresó en conferencia de prensa y recalcó el gran nivel del equipo a tan solo una semana del debut: «Estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo».

El entrenador hizo hincapie en la clave del duelo: «Lo importante hoy es que el equipo ha dado muestras de estar bien y en salud. Después de lo preocupados que estábamos hace unos días, hoy estamos bastante más tranquilos«

Barco abrió el marcador y suma puntos en la consideración de Scaloni.

Luego, fue consultado sobre el reemplazante de Balerdi y aclaró que todavía no está confirmado el nombre: «Capaz que un día más me tomo. La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo«. Pero aclaró que la lista de nombres no es larga: «Hay dos opciones».

Esta indecisión del DT campeón del mundo se debe a que los futbolistas que llegaron entre algodones respondieron bien en cancha (Montiel, Nico Paz). De esta forma, se espera que no haya ninguna otra baja en el corte definitivo. Quien tiene grandes chances de meterse como reemplazo del defensor es Guido Rodríguez.

Más adelante, fue contundente sobre la situación de Paredes, que se movió con los suplentes pero no sumó minutos en los amistosos: «A Leandro no hace falta esperarlo, está bien y no lo vamos a apurar«. Además, confirmó la presencia del mediocampista no corre riesgo: «Se va a quedar con nosotros, eso seguro«.

Y tampoco dio indicios del once titular que jugará en el debut frente a Argelia: «Hay un montón que merecen jugar. Es una continua toma de decisiones e intentar dar en la tecla. Estoy para eso, no tengo claro quién va a jugar«.

Para cerrar, dio una reflexión sobre la Copa del Mundo y dejó un mensaje de aliento para todos los fanáticos argentinos: «El Mundial no lo gana el que juega mejor, hay muchos componentes que ayudan. Vamos a luchar hasta el último momento«.