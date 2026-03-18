El exorbitante precio que Chelsea le puso a Enzo Fernández: ¿se va después del Mundial?

Enzo Fernández, el argentino del momento en Europa, no ocultó su decepción después de la dura derrota de Chelsea 3-0 ante PSG en Stamford Bridge. Su equipo quedó eliminado en los octavos de final luego de un categórico global de 8-2 y el volante tendrá decidido dejar el club después del Mundial.

Sustituido por el DT Liam Rosenior a los 16 minutos del complemento, por Romeo Lavia, y con algunas críticas de parte de los hinchas, muchos de los cuales ni siquiera se quedaron en el estadio hasta la finalización del encuentro, el mediocampista fue consultado sobre su futuro y puso en duda su continuidad.

«Después se verá, vamos a ver»

“No sé (qué será de su futuro). Ahora estoy pensando acá, quedan ocho partidos y la FA Cup. Después está el Mundial y después se verá. Vamos a ver”, dijo visiblemente decepcionado Enzo Fernández, que tiene contrato con el club hasta junio de 2032.

Esas declaraciones no pasaron desapercibidas en el club. El propio Liam Rosenior fue consultado por las mismas y dijo no querer referirse a especulaciones; mientras que en la prensa inglesa ya avanzaron que en Chelsea ya tienen un precio para cualquiera de sus pretendientes.

Madrid y París, los posibles destinos de Enzo

El nivel de Enzo Fernández en los últimos tiempos despertó el interés de Real Madrid, Atlético de Madrid y el PSG, pero la negociación será compleja porque el volante de la cantera de River es uno de los futbolistas más caros del mercado. Si bien es cierto que esos clubes fueron los primeros en hacer sondeos, no se descarta que sea transferido en el mercado interno y ahí los precios de referencia son impactantes.

Chelsea pretende recuperar la inversión y la cifra es impactante

En una de las operaciones más impactantes de los últimos tiempos, Chelsea se aseguró de los servicios de Enzo Fernández a cambio de 121 millones de euros. Se lo compró a Benfica y los resultados fueron óptimos, porque el volante se hizo dueño del equipo (es el capitán) y llegó la conquista en el Mundial de Clubes del año pasado.

Lógicamente, el equipo inglés pretende, como mínimo, recuperar esa inversión y por eso, el que pida condiciones va a escuchar una respuesta letal: 144 millones de euros. Eso fue lo que pagó Liverpool por el sueco Alexander Isak, de 26 años, uno más que el volante de la Selección Argentina. ¿Quién romperá el chanchito para quedarse con los servicios de Enzo?