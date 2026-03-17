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Con doblete de Vinícius, Real Madrid eliminó al City y avanzó a cuartos de final de la Champions League

Con dos goles del brasileño, el Merengue le ganó 2-1 al conjunto inglés, que jugó con diez desde los 20', y avanzó en la Champions League. Mirá los goles.

Redacción

Por Redacción

Vini fue la figura con dos goles para el Real ante City.

Vini fue la figura con dos goles para el Real ante City.

Rel Madrid le dio un tempranero cachetazo a Manchester City y, tras haberlo goleado 3-0 en el Santiago Bernabéu, prácticamente liquidó la serie de octavos de final de la Champions League en veinte minutos.

Los goles de Vinícius Jr en el triunfo del Real ante el City por la Champions League

El Merengue resistió los minutos iniciales en Inglaterra con un gran Thibaut Courtois y luego golpeó con Vinícius Jr para ganar 2-1 en el Etihad Stadium y avanzar a la próxima instancia con un 5-1 global.

Primero el travesaño le negó el 1-0 al brasileño y después fue el codo de Bernardo Silva. El VAR llamó al francés Clément Turpin a revisar la acción y el árbitro no dudó: penal y roja para el portugués. Los Ciudadanos reclamaron una offside de Vini en el origen de la jugada.

El 7 de Real Madrid ejecutó a su derecha, Gianluigi Donnarumma fue al otro palo y los de Álvaro Arbeloa se pusieron al frente en el global con un contundente 4-0.

Fiel a su estilo, el delantero festejó de forma polémica. Con su manos en los ojos y gestos de ‘lloren, lloren’, se tomó venganza de los hinchas del City, que le habían dedicado una bandera luego de que Rodri le ganara el Balón de Oro: «Deja de llorar».

En el cierre de la primera mitad, Erling Haaland igualó el encuentro para el equipo de Pep Guardiola.

Luego, Vinícius le ganó la espalda a Rayan Ait Nouri en la última jugada del partido y tras un gran centro de Aurélien Tchouaméni anotó su segundo tanto y le dio la victoria al Merengue.


Rel Madrid le dio un tempranero cachetazo a Manchester City y, tras haberlo goleado 3-0 en el Santiago Bernabéu, prácticamente liquidó la serie de octavos de final de la Champions League en veinte minutos.

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