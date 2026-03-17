Insólito: Marruecos fue declarado campeón de la Copa Africana dos meses después de perder la final con Senegal

Un nuevo capítulo para uno de los partidos más polémicos de los últimos tiempos: Marruecos, campeón por escritorio.

La final que había consagrado a Senegal el pasado 18 de enero tras vencer a Marruecos por 1-0 quedó oficialmente anulada. Casi dos meses después del escándalo en el cierre del partido, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió darle el encuentro por ganado 3-0 a Marruecos.

Este fue el momento.



El DT de Senegal se mete a la cancha y pide QUE SE VAYAN TODOS AL VESTUARIO, en señal de protesta por el arbitraje.



Por esto le sacaron el título. 😳🇸🇳pic.twitter.com/cpYfzBFM5M https://t.co/56pvuJzhYt — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 17, 2026

La final de la Copa Africana de Naciones había terminado con victoria senegalesa en territorio marroquí por 1-0 en el alargue, en un partido cargado de polémica arbitral y protestas que incluyeron el retiro momentáneo del equipo campeón (ya no) del campo de juego.

Según informó la CAF en su fallo disciplinario, el abandono del campo ordenado por el entrenador Pape Thiaw constituyó una infracción grave al reglamento de la competición. Por ese motivo, el organismo decidió declarar ganador del encuentro a Marruecos con marcador administrativo de 3-0 y adjudicarle el campeonato.

El escándalo que cambió la final

El cierre del tiempo reglamentario fue cargado de polémica. Primero, Senegal marcó de cabeza, pero el árbitro anuló el gol por una supuesta falta previa sobre Achraf Hakimi, decisión que generó una fuerte reacción del banco senegalés.

Minutos más tarde, tras la intervención del VAR por un leve agarrón sobre Brahim Díaz, el juez sancionó penal para Marruecos. Como protesta, el entrenador senegalés ordenó a sus jugadores retirarse del campo durante varios minutos, lo que dejó el partido al borde de la suspensión.

Finalmente Senegal regresó al terreno y el encuentro continuó. En esa jugada, Édouard Mendy atajó el penal ejecutado por Díaz (que la picó), y en el tiempo suplementario Senegal encontró el gol que le dio la victoria.

¡LO FALLÓ BRAHIM!🤯



Brahim Díaz intentó picar el penal, pero Mendy adivinó la intención y lo atajó, manteniendo a Senegal con vida y mandando el partido al alargue



🇸🇳0️⃣-0️⃣🇲🇦(90') pic.twitter.com/O41cP8YY8c — Claro Sports (@ClaroSports) January 18, 2026

Sin embargo, lo que en ese momento fue una consagración celebrada terminó transformándose en un caso disciplinario que se resolvió casí dos meses después.

Marruecos, campeón por decisión administrativa

Tras analizar los informes arbitrales y los antecedentes reglamentarios, la CAF concluyó que el retiro del campo constituyó una conducta antideportiva que afectó el desarrollo normal del encuentro.

De esta manera, el organismo decidió revertir el resultado y otorgarle oficialmente el título a Marruecos, en una resolución que reabre la polémica sobre una de las finales más escandalosas en la historia reciente del torneo.

«El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)», el fallo de la CAF.



Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations… — CAF Media (@CAF_Media) March 17, 2026

La decisión podría todavía generar nuevas presentaciones, ya que la federación senegalesa evalúa apelar el fallo ante los organismos correspondientes. Las respuestas no tardaron en llegar. Pathé Ciss, integrante del plantel senegalés, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Podes darle tres goles más a los llorones«, acompañado de fotos con el trofeo.

