El extenista Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente en Independiente

Lo que era un secreto a veces se hizo realidad. El extenista Gastón Gaudio confirmó que se postulará en las próximas elecciones y que será candidato a presidente del Club Atlético Independiente, en los comicios a realizarse el próximo 13 de diciembre.

“Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido. Es una decisión difícil en mi vida, porque tuve muchas veces ganas de estar y tenía muchos compromisos para hacer. Estuve viajando un montón. Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, aseguró el Gato en Radio La Red.

Y agregó: “había muchas cosas que se tenían que cumplir para que yo me presente y tome esta responsabilidad, que creo es una de las más importantes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo lo que yo quería que pasara para tomar esta responsabilidad. Es un club que amo y que es gigante”.

🚨👹 OFICIAL: GASTÓN GAUDIO LANZA SU CANDIDATURA A PRESIDENTE DE INDEPENDIENTE



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El campeón de Roland Garros 2004 será el cuarto candidato para presidir el club de Avellaneda, junto al periodista Enrique Quique Sacco, el actual prosecretario general de AFA Luciano Nakis y el ídolo de la institución Daniel Bertoni.

“Independiente es enorme, es muy grande. Estaría bueno que el día de mañana estemos todos juntos. No estoy diciendo que ahora es el momento, pero tratemos de buscar la manera para que Independiente salga de una vez por todas. Estemos todos en la misma, que queramos el bien del club”, afirmó Gaudio, excapitán argentino de Copa Davis.

Gaudio aclaró que, en caso de ganar, tiene varias cuestiones encaminadas. Entre ellas, la llegada de un potente patrocinador: “Cerré el sponsor, que ahora justamente me fui de viaje a cerrar los últimos detalles. El sponsor lo tenemos y sin eso no me hubiese animado a hacer nada. Creo que es lo que Independiente necesita sí o sí para armar un equipo competitivo y tener posibilidades de poner a Independiente donde se merece”.

“Independiente tiene muchos ingresos, lo que pasa es que se malgastó el dinero. Se fue gastando en COMPRAS RIDÍCULAS.”



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También en cuanto a lo deportivo y su posible candidato al puesto de “mánager”: “Para mí es lo mejor que le va a pasar al club. Fue jugador de fútbol”. En ese foco, reconoció que habló con Carlos Alfaro Moreno, Víctor Orta y Joan Patsy: “Hablé con todos. Es un nivel, a mí me enamoró. Pero hay que también lidiar con la persona que esté en el momento y sea el director deportivo. También tengo que consultar con Bochini. Somos un equipo, no va a ser una estructura donde el presidente define todo. Es una estructura de fútbol profesional”.

Cuando le preguntaron al Gato con qué lista se presentará, aclaró: “Estuve juntándome con todos los que cumplían los requisitos que yo quería tener como para ser presidente. Me faltaban un par de cosas, pero una de las condiciones era que no quería a nadie que haya hecho daño en el club. En los últimos 20 años, no quería a nadie que tuviera poder de decisión y haya hecho algo que no le haya hecho bien al club. Creo que la gente se cansó de todo eso”, cerró.