El río Neuquén recupera cauces de hace años: «Estamos con caudales muy elevados»

La crecida de los ríos y arroyos mantiene bajo vigilancia a toda la provincia de Neuquén, aunque hasta el momento no se registraron evacuaciones ni daños directos sobre la población. Carlos Cruz Aravena, director provincial de Defensa Civil y Protección Ciudadana, pidió extremar los cuidados ante la fuerza y el avance del agua sobre la costa. «No hay que confiarse ni hacer actividades que puedan ser un riesgo, porque las corrientes están muy fuertes», advirtió.

El incremento de los caudales ocurrió después del intenso temporal que afectó a la cordillera neuquina durante la última semana de septiembre. Las precipitaciones elevaron el nivel de cursos de agua en distintas regiones, provocaron inconvenientes sobre rutas y obligaron a reforzar los controles en áreas ribereñas. En la capital provincial, el municipio también solicitó evitar el ingreso a los ríos Limay y Neuquén hasta el inicio de la temporada de balnearios.

Cruz Aravena explicó que el fenómeno alcanza a ríos, arroyos, escorrentías y cañadones. Aunque los pronósticos anticipan un descenso progresivo de los caudales, persisten los riesgos por la velocidad de las corrientes y los materiales que transporta el agua. «En toda la provincia estamos con caudales muy elevados», señaló el funcionario.

El paseo costero del río Neuquen muestra la bravura el río con gran caudal (foto Oscar Livera)

Monitorean la crecida de los ríos en Neuquén: cómo está la situación

En Sauzal Bonito, el avance del río Neuquén provocó algunos socavones sobre los márgenes de chacras. «No hubo afectaciones directas hacia las personas ni tampoco evacuaciones en lo que respecta a la margen del río Neuquén», precisó Cruz Aravena, a partir de los reportes que recibió Defensa Civil.

El director indicó que el aumento del río también se observó desde el norte neuquino hasta la zona de la Confluencia. En ese trayecto, el funcionario señaló que «hay cauces que están recuperando riberas que hace mucho no ocupaban». Por esa razón, recomendó alejarse de las líneas ribereñas.

Aguas abajo de El Chañar se habían dispuesto erogaciones preventivas de 500 metros cúbicos por segundo con el propósito de ampliar la capacidad disponible en los reservorios. Ese volumen descendió luego hasta unos 400 metros cúbicos por segundo. De acuerdo con los relevamientos de Defensa Civil, la medida no causó complicaciones importantes en Vista Alegre, Centenario ni Neuquén capital.

Cruz Aravena aclaró que el río Neuquén exige una atención especial porque conserva un cauce mayormente natural y no posee el mismo nivel de regulación que el Limay. Este último cuenta con represas hidroeléctricas y reservorios que permiten un mayor control de sus erogaciones. En el norte, además, las características desérticas del territorio favorecen un desplazamiento más veloz del agua y una ocupación más amplia de las riberas.

El funcionario remarcó que el peligro no se limita a la profundidad. Los cursos arrastran barro, sedimentos, ramas, troncos y otros elementos capaces de causar lesiones. A eso se suma la baja temperatura del agua, que todavía no ofrece condiciones seguras para actividades recreativas. «Hay que evitar totalmente las actividades dentro de los cauces aumentados», insistió.

Comentó que frente a los días más cálidos ya se observa a personas en las costas de los ríos, arroyos y lagos de la región. Recordó que los balnearios y sectores habilitados aún no cuentan con guardavidas porque la temporada no comenzó. Cruz Aravena aconsejó consultar a Defensa Civil, Policía, Bomberos o Fauna antes de acercarse a zonas que puedan presentar riesgos.

Caudales en descenso, aunque pueden volver las lluvias en Neuquén

Las precipitaciones aumentaron, además, los caudales en Aluminé, el río Agrio y otros cursos cordilleranos. Defensa Civil considera que el riesgo se extiende a toda la provincia por el volumen de agua acumulado durante la semana pasada.

Las previsiones indican que los caudales descenderán de forma gradual, principalmente en las regiones centro-norte y centro-sur. Sin embargo, Cruz Aravena señaló la posibilidad de nuevas lluvias durante los primeros días de octubre. El seguimiento se realiza junto con la AIC y el Servicio Meteorológico Nacional para determinar su intensidad y el posible impacto sobre cursos que todavía permanecen elevados.