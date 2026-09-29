Plan Mil Días ANSES: cuánto se cobra en octubre 2026 por nacimiento, adopción y cuidados de salud

A través del Anexo V de la Resolución 283/2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó los montos actualizados del Plan de los Mil Días para octubre 2026, trasladando el índice de movilidad mensual del 1,66% a las familias cubiertas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

La medida ratifica la vigencia de la Ley 27.611, un marco normativo que equiparó a los titulares de la seguridad social sin empleo formal con los trabajadores en relación de dependencia, garantizando transferencias extraordinarias de hasta $545.685 por adopción, $91.273 por nacimiento y fijando los flamantes valores de la Asignación por Cuidados de Salud Integral, que en Río Negro, Neuquén y toda la Patagonia alcanzan los $203.565 por niño gracias al diferencial de Zona 1.

ANSES: pagos únicos por nacimiento y adopción para titulares de la AUH en octubre 2026

Uno de los avances más significativos del Plan Mil Días radica en la universalización de los pagos extraordinarios únicos, permitiendo que quienes perciben la Asignación Universal por Hijo accedan a los mismos derechos monetarios que los asalariados registrados:

Asignación por Nacimiento : el pago asciende a $91.273, reconociendo el valor vigente al mes en que se produjo el parto. Para gestionarlo, ANSES exige que la familia haya cobrado la AUH o la AUE en esa fecha, pudiendo iniciar el expediente a partir de los 60 días del alumbramiento y hasta un plazo máximo de dos años.

: el pago asciende a $91.273, reconociendo el valor vigente al mes en que se produjo el parto. Para gestionarlo, exige que la familia haya cobrado la o la en esa fecha, pudiendo iniciar el expediente a partir de los 60 días del alumbramiento y hasta un plazo máximo de dos años. Asignación por Adopción : sube a $545.685, liquidándose a aquellas familias con sentencia judicial de adopción firme dictada en octubre. El trámite de cobro ante el organismo previsional puede realizarse transcurridos dos meses de la resolución del juez, y mantiene una vigencia de hasta 24 meses.

: sube a $545.685, liquidándose a aquellas familias con sentencia judicial de adopción firme dictada en octubre. El trámite de cobro ante el organismo previsional puede realizarse transcurridos dos meses de la resolución del juez, y mantiene una vigencia de hasta 24 meses. Personal de casas particulares: las trabajadoras del servicio doméstico y los trabajadores informales conservan pleno derecho a percibir estas asignaciones extraordinarias, mediante la carga del acta o sentencia en los sistemas oficiales.

Escala de salud y nutrición Plan 1000 Días: Complemento Leche y montos en la Patagonia

El paquete de contención ANSES complementa los pagos únicos, con asistencia nutricional mensual y una asignación anual estratégica para la primera infancia:

Complemento Leche mensual : alcanza los $59.063 por cada niño de hasta 3 años o por embarazo en curso, depositándose de manera automática en la misma cuenta bancaria de AUH sin necesidad de turno ni gestión presencial.

: alcanza los $59.063 por cada niño de hasta 3 años o por embarazo en curso, depositándose de manera automática en la misma cuenta bancaria de sin necesidad de turno ni gestión presencial. Compatibilidad con Tarjeta Alimentar : se acredita en simultáneo con el subsidio nutricional de Capital Humano , que permanece congelado en $72.250 (un menor), $113.299 (dos menores) y $149.425 (tres o más menores a cargo).

: se acredita en simultáneo con el subsidio nutricional de , que permanece congelado en $72.250 (un menor), $113.299 (dos menores) y $149.425 (tres o más menores a cargo). Asignación por Cuidados de Salud Integral (referencia mensual): este beneficio anual para niños de hasta 3 años equipara su valor al de una AUH completa, fijando la escala técnica de octubre en $156.588 para la zona general y en $203.565 para la Zona 1 (que abarca a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones). Para hijos con discapacidad, el importe teórico escala a $509.863 en el régimen general y a $662.822 en el territorio patagónico.

Vale aclarar que la actualización técnica de este concepto no implica una doble liquidación en octubre 2026, ya que la asignación por cuidados se transfiere una sola vez por año calendario tras certificar los controles médicos.

ANSES: esquema de cobros del Plan de los Mil Días en octubre 2026