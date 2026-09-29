Usurpación en Aluminé: anulan el fallo que sobreseyó a cinco acusados por tomar tierras municipales

El sobreseimiento de cinco personas en una causa por el delito de usurpación en Aluminé fue revocado por un Tribunal de Impugnación, que hizo lugar al planteo del municipio de esa localidad, titular del terreno que dio origen a la disputa.

El fallo sobre el que se pronunciaron los magistrados Florencia Martini, Liliana Deiub y Federico Sommer fue el que había dictado la jueza de Garantías Bibiana Ojeda, quien en primera instancia ordenó el sobreseimiento de los imputados durante la audiencia de control de acusación.

La decisión fue recurrida por el fiscal del caso Marcelo Jofré y el abogado de la comuna cordillerana, Boris Bezoky. Impugnación declaró inadmisible el planteo del Ministerio Público por razones «técnico legales» y avaló el de la intendencia, presentada como querellante en la causa.

Los hechos

Según la acusación, el hecho ocurrió el 31 de mayo de 2025, alrededor de las 14, cuando un grupo presuntamente liderado por los cinco imputados «ingresó de manera subrepticia y clandestina, aprovechando la falta de custodia en el lugar«.

Una vez allí «delimitaron parcelas e instalaron postes, varillas, cintas de peligro perimetral, toldos y alambres», con el objetivo de «despojar la posesión del municipio«, informó la fiscalía en un comunicado.

La acusación atribuyó a los integrantes del grupo la calificación legal de usurpación clandestina, en calidad de coautores.

El Tribunal de Impugnación consideró que la resolución de la jueza de Garantías resultó «contradictoria» al clausurar el legajo «sin ingresar» al análisis de la prueba ni al fondo del asunto.

Por eso ordenó el reenvío del caso para que la fiscalía y la querella puedan volver a formular el pedido de apertura a juicio en una nueva audiencia de control de acusación ante otro juez o jueza de garantías.

Un antecedente cercano

Esta es la segunda vez que el TI revierte un fallo en primera instancia en el expediente. El año pasado ya lo había hecho con la resolución de la jueza Natalia Lorenzo, que había desestimado la formulación de cargos de la fiscalía y consideró que el pleito debía resolverse en el ámbito administrativo.

La postura de la magistrada había sido duramente criticada por el intendente de Aluminé Diego Victoria, quien en aquel momento advirtió que el municipio enfrentaba serios inconvenientes en materia habitacional y que las decisiones de ese tipo podían generar «un caos social».