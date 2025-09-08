El futuro de Colapinto en la Fórmula 1 es una gran incógnita: como quedó después de Monza

Alpine tuvo un fin de semana previsible en carrera y con novedades fuertes afuera de la pista, ya que confirmó que Pierre Gasly continuará como piloto líder de la escudería hasta 2028. La gran incógnita es saber si Franco Colapinto será su compañero o Flavio Briatore tiene otros planes para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El piloto argentino no está confirmado ni descartado para el año que viene y todo dependerá de lo que ocurra en las próximas cuatro o cinco carreras, tal como el mismo mánager italiano afirmó: «Por el momento, Franco está haciendo un buen trabajo». También reconoció que los últimos Grandes Premios «ha sido mucho mejor y más consistente».

¿Cómo quedó parado Franco luego del 17° puesto en Monza?

El desempeño de Franco Colapinto en en la fecha de Monza puede calificarse como muy bueno el sábado, tanto en la práctica libre 3, donde fue 14°, como en la clasificación, en la que obutvo el 18° tiempo y superó a Gasly.

En la competencia del domingo hizo lo que pudo con un auto muy lento y con una estrategia que lo llevó a utilizar neumáticos medios hasta la vuelta 34 y de allí en adelante el compuesto duro. Por su parte, su compañero fue con duros hasta casi el cierre, cuando colocó los blandos y superó, por decisión de equipo y también por mayor performance ante lo flamante de sus gomas, a un Colapinto que quedó muy frustrado.

Le preguntaron si en el cierre habían realizado intercambio de posiciones con el galo y contestó que sí, aunque no fue la misma la respuesta cuando le inquirieron con qué objetivo se tomó la decisión: «No sé, no sé», dijo lacónico.

Baku, el próximo objetivo para Colapinto

Dentro de dos semanas será el Gran Premio de Azerbraiyán, en la pista de Baku, donde el pilarense conquistó sus primeros puntos en la categoría cuando fue octavo en su segunda experiencia con Williams. Intentará inspirarse en aquella situación para que, si no logra concretar unidades, al menos pueda dar otro paso en su desafio personal.

El objetivo pasa por ser más consisente, resultar cada vez más confiable para el equipo y continuar palmo a palmo en la lucha interna con Gasly, un piloto con más experiencia que demás es intocable para Alpine. Lleva tres temporadas y ya renovó hasta el 2028. La escudería francesa lo eligió como su bandera y el argentino tendrá que adatptarse a esa situación.