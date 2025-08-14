El gran presente de los jóvenes palistas neuquinos de El Biguá en Europa

En medio de una exigente preparación en Europa, los palistas neuquinos del club El Biguá tuvieron una gran actuación en España rumbo al Mundial de Maratón de Hungría que será del 4 al 7 de septiembre en la ciudad de Győr.

Se trata de Francisco Leiva y Cristian Esparza que tienen edad para la categoría cadetes (15, 16 años) y lograron clasificar en la categoría junior (17-18).

Los dos viajaron junto a su entrenador Agustín Montecino y otra de las jóvenes promesas del club, Ignacio Castillo, de solo 14 años, que integra el equipo nacional de velocidad.

Leiva y Esparza vienen de lograr el primer puesto en la Regata Internacional de Villaviciosa en España, en la categoría K2 Cadete. Además participaron del Descenso internacional del Sella con un cuarto puesto.

Castillo fue primero en la K1 menor en Villaviciosa y en el Mini Sella. La concentración continúa en Crestuma, Portugal y este sábado 16 de agosto participarán del Descenso Internacional del Miño, en Tuy, Galicia.

La clasificación de Leiva y Esparza al Mundial de Maratón de Hungría se logró en el selectivo nacional que se realizó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos en una dura prueba de 22,6 km, con seis vueltas, cinco acarreos y una vuelta corta.

Los competidores y el entrenador pudieron cubrir el dinero de los pasajes con un aporte del gobierno de la provincia de Neuquén. Sin embargo, es insuficiente para cumplir con todos los gastos de la gira y el Mundial por lo que aún reciben colaboraciones al alias Mundialcanotaje2025.