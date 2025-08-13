Julián Salinas hizo podio en el Descenso del Sella y se prepara para el Mundial de Hungría

En el último selectivo de canotaje de maratón realizado en Concepción del Uruguay, Julián Salinas se ganó el derecho a participar en el Mundial de Hungría y también en los Juegos Mundiales de Chengdu, que hasta el 17 de este mes se están disputando en China.

En estos Juegos Mundiales, que se disputan cada cuatro años, concurren aquellas disciplinas que no están dentro de los Olímpicos. El canotaje de velocidad sí lo es, pero no el de maratón. A pesar de estar clasificado para China, el extraordinario palista choelense formado en la cantera del Club Huilliches decidió probarse este fin de semana en el afamado Descenso del Sella, España, que es la prueba de canotaje (o piragüismo, como le dicen los españoles) más importante de Europa.

Julián, junto al español García y el argentino Garaycoechea.

Mal no le fue. Julián dio pelea hasta el final en la definición del K1 senior y finalizó a pocos segundos del ganador, que fue el español Abel García, que venció por primera vez en esta histórica prueba. Tercero terminó otro argentino: el entrerriano Manuel Garaycoechea. En la edición 2022, Salinas se había quedado con el primer lugar en el K1 junior

Antes de la gran final en el Sella, se desarrolló la prueba contrarreloj, siendo el más rápido en K1 el danés Philip Knudsen. Julián quedó segundo y el español Pelayo Roza el tercero. La contrarreloj determinó el orden de salida de los cabezas de serie. El día de la carrera el único que siguió estando a la altura fue Salinas, que logró un resultado histórico para la selección argentina presente en la prueba.

Largada del K1 en el Descenso del Sella. (Foto/Gentileza)

El actual ganador de la Regata Internacional del Río Negro permanecerá en España, más preciamente en Cantabria, entrenando junto a Julio Martínez Gomez, el piragüista con mayor número de victorias (11) en el Descenso del Sella, hasta que deba viajar a Gyor (Hungría) para disputar el Mundial de maratón.

Allí, entre el 4 y 7 de septiembre Salinas tomará parte de tres pruebas: el K1 Sub 23, el K1 senior y K1 senior (short race).