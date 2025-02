El hermano de Sebastián Driussi sufrió una brutal golpiza y quedó internado: cómo es su estado de salud

Gonzalo, hermano del jugador de River Sebastián Driussi, fue violentamente golpeado a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Según trascendió, el hecho ocurrió luego de que el joven de 20 años intentara defender a un amigo a quien querían robarle.

Según informó TyC Sports,el ataque que sufrió el familiar del delantero habría ocurrido el domingo por la madrugada en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el cruce de las calles Avenida de Mayo y Rivadavia, cuando salían de un boliche.

A su vez, según indicó el medio Doble Amarilla, Gonzalo se encuentra internado en cuidados intensivos después de haber sido operado por la doble fractura de maxilar inferior que padece a raíz de los golpes que le propinaron.

Más allá de que no hay demasiadas precisiones por el momento, se sabe que durante el ataque también fueron golpeados algunos amigos de Gonzalo Driussi. Si bien el goleador que arribó al Millonario en este mercado de pases aún no se expresó públicamente, su familia exige que la Justicia pida las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los agresores, ya que aún no hay detenidos.