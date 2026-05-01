Horóscopo chino para mayo 2026: la predicción para todos los animales del zodíaco 

La predicción para todos los animales del zodíaco. Imagen creada con Gemini Ai.

Mayo llega con una energía intensa y decisiva dentro del calendario oriental. Bajo la influencia de la Serpiente de Agua en el Año del Caballo de Fuego, se abren oportunidades clave en dinero, trabajo y crecimiento personal.

El horóscopo chino de mayo 2026 no es uno más. La combinación de elementos fuego y agua marca un período de alto voltaje energético, donde la intuición y la acción estratégica se convierten en herramientas centrales para avanzar. Este equilibrio potencia tanto las oportunidades como los desafíos.

El mes comienza con una Luna Llena en Escorpio —conocida como la “Luna de las Flores”— que impulsa procesos de liberación emocional. Hacia el cierre, una inusual Luna Azul en Sagitario abre una ventana para manifestar objetivos a largo plazo. En este contexto, el crecimiento económico y la estabilidad dependerán menos del azar y más de decisiones concretas.

Un mes clave para el dinero y las oportunidades

Mayo es un punto de inflexión en temas financieros. La energía de la Serpiente de Agua favorece los acuerdos, las inversiones y la lectura estratégica del entorno. Sin embargo, también exige disciplina: no alcanza con detectar oportunidades, hay que saber sostenerlas.

Este patrón no es nuevo. En la astrología oriental, los ciclos donde se combinan elementos opuestos suelen traer avances importantes, pero también momentos de tensión.

Predicciones signo por signo: quiénes avanzan y quiénes deben cuidarse

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Atraviesa uno de sus mejores momentos. Claridad mental y foco para iniciar proyectos con impacto duradero.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Llegan avances económicos, pero el exceso de trabajo puede jugar en contra. Clave: equilibrio.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Crecimiento financiero impulsado por contactos. Atención a la salud física.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Liderazgo y estrategia en alza, aunque deberá evitar conflictos innecesarios.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Uno de los grandes favorecidos. Reconocimiento laboral y buenas noticias en el amor.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Protagonista del mes. Gran capacidad para negocios, pero con desafíos en lo emocional.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Fuerte impulso profesional y llegada de oportunidades. Evitar riesgos impulsivos.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Creatividad que se traduce en dinero. Posibles ganancias inesperadas.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Expansión económica, pero con desgaste energético. Necesita descanso.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Cosecha de logros. Buen momento para consolidar proyectos, con discreción.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El apoyo externo será clave para avanzar más rápido.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Uno de los signos más beneficiados. Intuición afinada, reconocimiento y estabilidad.