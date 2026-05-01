Día de las y los trabajadores: el desafío de construir un entorno saludable

Prof. Lic. Samuel B. Garcia, nutricionista | MP:108

Estar sano va más allá de no estar enfermo: es disfrutar de un bienestar personal y relacional en todos los ámbitos de la vida. «Dado que pasamos gran parte de nuestro tiempo en el trabajo, celebremos este Día del Trabajador 2026 creando entornos que no solo eviten riesgos, sino que potencien nuestra vitalidad diaria», fue la invitación del especialista Samuel García.

El trabajo en tiempos de bienestar integral

El punto de partida para un entorno laboral saludable es conocer la percepción de todos (trabajadores y directivos) sobre el estado actual del lugar de trabajo, junto con sus sugerencias para mejorarlo. Esto fortalece el compromiso colectivo hacia un futuro más sano y productivo.

Primero, la recomendación propone evaluar el ambiente físico: un trabajador rinde mejor en espacios bien ventilados, iluminados y ergonómicos, con diseños que favorezcan la comodidad y la movilidad.

No olvides el ambiente psicosocial, un aspecto clave que incluye actitudes positivas, creencias compartidas y prácticas colaborativas que generen un clima de respeto, apoyo mutuo y motivación.

¿Cómo lograr un entorno laboral saludable?

-Mantener un ambiente libre de humo de tabaco.

–Fomentar la actividad física regular entre el equipo.

-Implementar acciones de comunicación para promover la salud, adaptadas a las necesidades y problemáticas de los trabajadores.

-Asegurar que refrigerios, comedores, buffets y kioscos ofrezcan alimentos saludables y nutritivos.

-Garantizar acceso libre y permanente a agua segura para todos.

¿Qué hacer durante el trabajo remoto?

El trabajo remoto se ha consolidado como una opción flexible y moderna, pero para que ésta sea productiva y saludable, no basta con una computadora: exige hábitos que integren el bienestar en la rutina diaria.

Evitar el descontrol, manteniendo horarios fijos, similares a los de la oficina, ayuda a preservar el equilibrio entre trabajo y vida personal.

Crear un espacio dedicado y agradable, representa otro factor a tener en cuenta: elegí una habitación con escritorio ergonómico, silla adecuada y todo lo necesario para la tarea. Establece límites claros, alejándote de áreas como la cocina.

Finalmente, la importancia de incorporar hábitos saludables (como pausas activas, alimentación equilibrada y desconexión digital) a tu rutina. Así, el trabajo remoto se convierte en una herramienta para un trabajo más equilibrado y pleno.