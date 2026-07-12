El historial de Argentina – Inglaterra en Mundiales: 1966, 1986, 1998 y 2002

Argentina - Inglaterra y su cruce más recordado en el '86.

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 el próximo miércoles a las 16 horas en Atlanta y será la quinta vez que se cruzarán por esta competencia.

El primer cruce entre ambas fue en Inglaterra 1966 con triunfo para la selección local por 1 a 0 con un gol de cabeza de Geoff Hurst. El partido estuvo marcado por la polémica expulsión de Antonio Ubaldo Rattín, que falleció este sábado a los 89 años.

El árbitro alemán, Rudolf Kreitlein, expulsó a Rattín por un supuesto insulto que el jugador argentino siempre desmintió. Por una cuestión de idiomas, es improbable que el juez haya compredido lo que le reclamaba el capitán.

Rattín tardó en dejar el campo de juego y cuando salió estrujó el banderín con la bandera británica. Además, se sentó unos minutos en la alfombra roja que le habían puesto a la reina Isabel II. Luego Inglaterra ganaría su primer Mundial también con polémica ante Alemania.

El segundo enfrentamiento en Mundiales es el más recordado de todos en los cuartos de final de México 1986. Aquella tarde en el estadio Azteca, Argentina ganó 2 a 1 y Diego Armando Maradona firmó una de las actuaciones más memorables de la historia. La cercanía de la Guerra de Malvinas estuvo muy presente y aumentó la rivalidad entre los dos países.

El Diez convirtió el primer gol con la famosa «Mano de Dios» y luego marcó el segundo en el mítico «Gol del Siglo«, para muchos el mejor de la historia de los Mundiales. Inglaterra descontó mediante Gary Lineker pero no pudo empatarlo. El equipo de Carlos Bilardo luego sería campeón.

El siguiente duelo se dio en los octavos de final del Mundial de Francia 1998. El partido salió 2 a 2 con goles de Gabriel Batistuta, Javier Zanetti, Michael Owen y Alan Shearer.

En los penales, Carlos «Lechuga» Roa atajó los remates de Paul Ince y David Batty y los dirigidos por Daniel Passarella pasaron a cuartos de final donde quedaron afuera con Holanda.

El último cruce en Mundiales fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002. Inglaterra ganó 1 a 0 con un gol de David Beckham de penal. Luego, el equipo de Marcelo Bielsa quedaría tempranamente afuera al empatar con Suecia.