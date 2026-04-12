El inesperado dardo de Mick Doohan para Alpine por el reemplazo de su hijo por Colapinto: «Fue injusto»

Mientras Jack Doohan intenta encaminar su rumbo en la Fórmula 1 como reserva del equipo Haas, su padre, Mick Doohan, volvió a la carga con declaraciones explosivas contra Alpine. La leyenda de motociclismo acusó a la escudería francesa de falta de compromiso y de manejos «injustos».

La polémica entre el australiano y Alpine arrancó en 2025, cuando tras solo seis Grandes Premios, la escudería bajó a Jack del monoplaza y lo reemplazó por Franco Colapinto. El piloto argentino debutó en Imola y, tras una sólida progresión, logró asegurar su asiento para este 2026, donde ya ha sumado puntos importantes.

A meses de aquel movimiento, Mick Doohan está lejos de cerrar esa herida. «La decisión de Alpine fue injusta. Reemplazaron a un piloto casi antes de empezar la temporada; básicamente, eso fue todo», declaró en diálogo con el diario Marca.

El australiano fue más allá y sugirió que hubo factores externos que forzaron la salida de su hijo: «Jack tenía un contrato de larga duración. Estuvo claro que, por razones que no puedo decir, se tomó una dirección diferente«. Cabe recordar que, en su momento, Mick llegó a tildar a Alpine como un «equipo de pilotos de pago» tras el ascenso del pilarense.

Tras un paso errático por otras categorías, Jack Doohan ha logrado mantenerse en la F1 como piloto de reserva de Haas F1, rol que combinará con su participación en la European Le Mans Series 2026 (clase LMP2).

Su padre aprovechó este nuevo vínculo para lanzar un último dardo hacia Enstone: «Jack es fuerte y ahora está compitiendo en Barcelona. Está con Haas buscando asegurarse un asiento y, tal vez, con un equipo que esté más comprometido con los contratos que firma», cerró.