Jannik Sinner igualó un récord «imposible» de Novak Djokovic en el Masters 1000 de Montecarlo

Jannik Sinner se coronó en Montecarlo y obtuvo algo más que un trofeo en el Masters 1000. Tras vencer a Carlos Alcaraz, el joven de San Cándido le arrebató la cima del ranking ATP, pero además, igualó a Novak Djokovic en un récord que parecía inalcanzable.

Con esta victoria, el italiano se transformó en el segundo jugador en toda la historia en ganar consecutivamente los Masters 1000 de Indian Wells, Miami (el famoso Sunshine Double, considerado uno de los retos más difíciles) y el torneo de Montecarlo. El único antecedente se remonta a más de una década atrás, protagonizado por Nole en una de sus temporadas más dominantes.

En 2011 un imbatible Novak Djokovic obtuvo el título en Indian Wells y Miami tras imponerse a Rafael Nadal en ambas finales. Al iniciar la gira de polvo de ladrillo, el serbio ratificó su hegemonía en el Principado tras batir a Feliciano López. Desde entonces, ningún tenista había sido capaz de obtener la seguidilla de éxitos en superficies tan distintas.

El triunfo de Sinner ante Alcaraz en la arcilla monegasca no solo le otorgó el récord estadístico, sino que le devolvió el mando del circuito profesional. Jannik demostró una adaptación asombrosa al cambio de superficie, pasando del cemento estadounidense a la lentitud del polvo de ladrillo sin perder la agresividad y el nivel que lo caracteriza.

La reacción de Carlos Alcaraz tas el logro de Sinner en Montecarlo: «Es impresionante»

«Es impresionante lo que has conseguido ahora mismo. Según sé solo un hombre en la Era Abierta había ganado el Sunshine Double y Montecarlo. Tú ahora eres el segundo en lograr algo increíble. Ya experimenté cuán difícil es conseguirlo», confesó el tenista español.

El saludo de Sinner y Alcaraz tras la final del Masters 1000 de Montecarlo.

«Felicitaciones por todo y por el trabajo que están haciendo con tu equipo. Pude ver a toda tu familia y a tu equipo aquí. Estoy muy feliz por ver que ganas títulos en frente de ellos. Felicidades a ti y por supuesto a tu familia y equipo», cerró Carlos Alcaraz.