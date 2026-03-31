¡Vuelve la F1 a la Argentina!: cómo será la exhibición de Franco Colapinto con Alpine en Palermo

Lo que era un secreto a voces, finalmente se hizo realidad. Franco Colapinto volverá a la Argentina para realizar una exhibición con Alpine. El evento será el domingo 26 de abril en Buenos Aires y los fanáticos podrán acercarse para ver al piloto de la Fórmula 1 en acción. El evento marcará el regreso de un monoplaza de la máxima categoría a las calles porteñas tras 14 años de ausencia.

La llegada del oriundo de Pilar se dará en medio del receso que atraviesa la máxima categoría del automovilismo luego de las cancelaciones de los Grandes Premios de Arabia Saudita y Barhrein por la guerra en Medio Oriente.

Un día histórico: Domingo 26 de abril, Mercado Libre presenta el Franco Colapinto Roadshow 2026 en Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.



Lo mejor está llegando. @AlpineF1Team pic.twitter.com/4EEhECA0sN — Mercado Libre Argentina (@ML_Argentina) March 31, 2026

El recorrido que hará el bonaerense se extendería por unos 900 metros sobre la Av. del Libertador, donde además habrá un box, para luego, en el Monumento a los Españoles, tomar la Av. Sarmiento hasta la intersección con Figueroa Alcorta (otros 400m).

Franco Colapinto correrá en la Ciudad más linda del mundo.



El piloto argentino llega con su BWT ALPINE de Fórmula 1 y realizará un histórico Road Show en un circuito callejero el 26 de abril. pic.twitter.com/tth2A2Dyra — Deportes BA (@DeportesBA) March 31, 2026

«Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico, que me impulsa todos los días a seguir soñando con alcanzar todos mis objetivos en mi carrera. Cada mensaje, cada bandera y cada aliento siempre estuvieron presentes. Esto es para todos ustedes, para disfrutar juntos este momento especial», dijo Franco.

Como el reglamento de la F1 no permite utilizar los monoplazas actuales por fuera de la competencia, el auto en el que girará Colapinto por las calles porteñas será un Lotus E20 diseñado para la temporada 2012.

Habrá un sector abierto y gratuito para todo el público, además de áreas exclusivas que requerirán de una entrada para poder acceder. En estas zonas se inclurá el Fan Zone, Grandstands y Hospitality, que ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Franco Colapinto en Argentina: Cuándo y cómo conseguir entradas

El 6 de abril, a las 16, comenzará la preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés. Al día siguiente (7/4), también desde las 16:00, se abrirá la venta general con todos los medios de pago.