El auto que manejará Colapinto en su exhibición en Buenos Aires: Un F1 con historia y puro sonido

El Lotus E20, el monoplaza con el que brilló Raikkonen en 2012 y manejará Colapinto en Buenos Aires.

Los fanáticos argentinos agotaron todas las entradas que estaban a la venta en menos de una hora y la exhibición promete ser un espectacúlo. Franco Colapinto correrá por primera vez en el país desde que es píloto de la Fórmula 1 el próximo 26 de abril en el denominado «Road Show» y las expectativas son altas.

El evento se llevará a cabo en un circuito callejero montado en Palermo y Colapinto manejará el Lotus E20 de 2012, un monoplaza con motor V8 y un sonido más intenso que el de los autos actuales, lo que le permitirá al público vivir una experiencia única.

Con ese auto, el finlandés Kimi Räikkönen ganó el Gran Premio de Abu Dhabi en 2012, en una temporada que brillaron junto a su compañero Romain Grosjean. A pesar de que lleva la marca Lotus, este vehículo pertenece a la estructura que hoy compite como Alpine desde 2021.

A su vez, cabe resaltar que, al tratarse de una exhibición, no está permitido utilizar monoplazas actuales, lo que fortalece más la decisión de recurrir al histórico Lotus E20, diseñado por James Allison.

En cuanto a sus prestaciones, cuenta con un motor V8 de 2,4 litros capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y una velocidad que llega a los 300 km/h. Además, puede llegar a las 18.000 revoluciones por minuto y posee una caja semiautomática de siete marchas, lo que explica su impactante potencia sonora.

Está todo listo para que sea una tarde inolvidable en Palermo, tanto para quienes asistan al evento como para el propio piloto, que lo definió de la siguiente manera: «Va a ser de los mejores momentos de mi vida».