El Inter Miami de Messi tiene en la mira a Marcos Rojo y peligra su futuro en Boca

En medio de la incertidumbre sobre su futuro en Boca después de un semestre en el que fue cuestionado, Marcos Rojo vuelve a aparecer en el radar del Inter Miami como posible refuerzo para el equipo que dirige Javier Mascherano.

Con contrato en el Xeneize hasta diciembre de 2025, por ahora Riquelme no inició las conversaciones correspondientes con el experimentado zaguero para renovar su contrato y es una incógnita si eso ocurrirá, por lo cual el interés del equipo de Lionel Messi toma más fuerza.

A diferencia del 2023, cuando Messi llamó a Rojo para que se sume a las Garzas y le bajó el pulgar porque recién había renovado en Boca y pretendía seguir, ahora la situación es otra porque ninguna de las partes está segura de seguir prolongando su estadía en la Ribera.

Si bien el central zurdo tuvo mucha actividad en 2025, encarrilló varios partidos la hilo como hacía tiempo no sucedía (por las lesiones) y respondió en la cancha en un presente complejo, algunas cuestiones extrafubtolísticas como el faltazo al entrenamiento antes de los cuartos de final con Independiente.

En ese encuentro, el técnico interino Mariano Herrón lo dejó en el banco de suplentes, por eso estas situacines lo ponen bajo la lupa.

Otro aspecto no menor es que el hincha de Boca ya colmó su paciencia por este tipo de indisciplinas y en reiteradas oportunidades lo silbó en plena Bombonera, escenario que no hace más que maximizar las chances de que no continúe en 2026.

En ese contexto, desde Inter Miami ya manifestaron sus ganas de sumarlo pero aún no hay detalles sobre si la búsqueda es para una vez que culmine el Mundial de clubes o a fin de año, cuando ya no tenga vínculo con el Xeneize y pueda arribar con el pase en su poder.