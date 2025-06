El jefe de Alpine apuntó contra Argentina y respaldó a Franco Colapinto: «Protejan a su piloto»

Luego de su participación en el Gran Premio de Canadá, Franco Colapinto dejó al descubierto sus disconformidades dentro de Alpine. Ahora, el jefe de la escudería francesa, Flavio Briatore, salió al cruce y lejos de esquivar la polémica cuestionó con dureza el rol de los medios argentinos.

Durante una entrevista, el italiano fue tajante ante la consulta de que el piloto argentino sea reemplazado por el estonio Paul Aron, tal como trascendió: “No creo que haya ningún rumor. El equipo está bien con Franco y punto. Franco es parte del equipo, no sé de qué rumores hablan”.

La llegada de Briatore a Alpine significó una gran noticia para Colapinto, ya que fue uno de los primeros en confiar en el argentino. En ese sentido, el jefe de la escudería apuntó contra quienes alimentan especulaciones. “El problema es que la prensa publica mucha basura. La culpa es de ustedes, no de nosotros. Todas estas cosas vienen de Argentina y de la gente de allí. Se tendrían que culpar a ustedes mismos”, aseguró en la Voz del Interior.

Luego de que intentaran explicar los rumores que surgieron, Briatore tuvo una reacción más fuerte y apuntó directamente contra la consulta. Además, no dejó pasar la oportunidad para cuestionar las publicaciones que se realizan contra el argentino. “No tienen que preguntarme porque son ustedes los que ponen tanta mierda, de que Franco esto y lo otro; esto depende de ustedes. De hecho, si siguen así, no es bueno para Franco tampoco. Tienen que apoyar a Franco, no presionarlo, si son profesionales y lo quieren cuidar”, planteó.

Flavio Briatore defendió a Colapinto y apuntó contra los medios

Siguiendo en esa línea, Briatore no tuvo filtro al opinar sobre los rumores en internet: “Las redes sociales están llenas de idiotas”. Además, remarcó su opinión sobre el rol que deberían cumplir los medios de comunicación con el joven de Pilar: “Ustedes, que tienen un piloto de Fórmula 1, tienen que protegerlo porque es un chico joven, porque está en un equipo, no es fácil al principio, no es fácil para nadie y, poco a poco, empieza a creer en el coche, empieza a tener más confianza en el auto”.

Antes de finalizar, dejó en claro su postura ante una posible salida de Franco, cabe recordar que el próximo 29 de junio, podría haber definiciones: “Ya les dije que la fecha límite es para ustedes. Necesitamos apoyar a Franco”.