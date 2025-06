River debuta en el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds: hora, TV y formaciones

Terminó la espera. Este martes durante la tarde, River debutará en el Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds de Japón en lo que será la primera fecha del grupo E que también tiene al Monterrey de México y al Inter de Milán, con Lautaro Martínez de figura.

El Millonario se enfrentará al conjunto asiático este martes desde las 16 en el estadio Lumen Field de Seattle.

Si bien en los días previos Marcelo Gallardo no había dado indicios del esquema, hoy ya definió prácticamente todo en cuanto a la formación: con un once que venía saliendo de memoria en la recta final del torneo y la fase de grupos de la Libertadores, en principio la tendencia no cambiaría.

Con Montiel volviendo al lateral derecho tras recuperarse antes de viajar a Estados Unidos y Paulo Díaz ya en condiciones luego de su sinovitis en la rodilla izquierda con un edema óseo tibial para ser el segundo marcador central, Martínez Quarta y el Huevo Acuña completarán una defensa que deberá estar más que atenta a la velocidad de los jugadores del equipo japonés.

La única duda en la formación se da en el mediocampo que ya tiene confirmados a Enzo Pérez en el centro y a Castaño por el otro lado, el puesto faltante ya tuvo a varios protagonistas y el Muñeco no terminó de definir quién ingresará. Si bien Nacho Fernández terminó jugando y levantando el nivel que había mostrado en la primera parte del año, no hay que descartar las variantes de Maxi Meza y Galoppo para esa zona del campo de cara a este partido

Adelante no habrá sorpresas, Mastantuono jugará a pesar de lo movidas que fueron sus últimas semanas con el pase al Real Madrid y la presencia en la Selección, mientras que Driussi y Colidio intentarán quebrar a un Urawa que se presenta como un equipo ordenado y que no dará demasiados espacios.

La probable formación de River para el debut en el Mundial de Clubes

Armani; Montiel, Martínez Quarta, P. Díaz, Acuña; I. Fernández/Meza/Galoppo, E. Pérez, Castaño; Mastantuono, Driussi y Colidio.

La posible formación de Urawa Red Diamonds ante River por el Mundial de Clubes

Shusaku Nishikawa; Hirokazu Ishiihara, Danilo Boza, Marius Hoibraten, Takuya Ogiwara; Kaito Yasui, Samuel Gustafson; Takuro Kaneko, Matheus Savio, Ryoma Watanabe; Yusuke Matsuo.

Los datos de River vs. Urawa Red Diamonds, por el Mundial de Clubes