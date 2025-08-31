La bronca de Franco Colapinto con Alpine: «Era muy fácil sumar hoy, nos faltó trabajo de equipo»

Franco Colapinto quedó 11° en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1. (Foto: Prensa Alpine)

A pesar de hacer su mejor carrera de la temporada en la Fórmula 1, Franco Colapinto mostró su fastidio por la estrategia de Alpine. El argentino quedó 11° en el Gran Premio de Países Bajos y quedó muy cerca de sumar su primer punto del año.

«Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. El resto fue una buena carrera y fue un buen fin de semana, estoy más consistente con el auto, un poco más cómodo», señaló el piloto argentino.

«Era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho», apuntó.

«Hice lo que pude, estoy un poco triste porque podría haber sumado uno o dos puntos hoy. No nos ayudamos para nada entre nosotros«, agregó.

La estrategia de Alpine generó controversia y no simplificó la tarea del argentino. En el primer tramo, le pidieron que cambie posiciones con Pierre Gasly que venía atrás.

«Está un segundo atrás», señaló Franco en la comunicación por radio con el equipo donde demostró que no le gustó ese pedido.

En el cierre, Colapinto venía con mejor ritmo y neumáticos que su compañero. Sin embargo, el francés defendió su posición y la orden de cambiar de lugar tardó en llegar, lo que le impidió pelear el 10° puesto con Esteban Ocon (Haas).