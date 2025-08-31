En vivo: Franco Colapinto pasó por boxes y está 14° en el GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Después de un viernes con buenas sensaciones en las prácticas y un sábado en el que no pudo avanzar por poco a la Q2 en la clasificación, Franco Colapinto largó 16° y está 14° en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1.

Colapinto aprovechó la mala largada del brasilero Gabriel Bortoleto que perdió varios lugares. Ahí logró quedar 15° y en la sexta vuelta pasó a su compañero Pierre Gasly para ubicarse 14°.

El argentino largó con neumáticos blandos. La estrategia puede funcionar si comienza a llover como está estipulado ya que eso obligaría a que todos deban entrar a boxes.

¡GRAN MANIOBRA DE COLAPINTO PARA PASAR A GASLY Y PONERSE 14° EN ZANDVOORT!



Gasly recuperó el 14° puesto luego de que Alpine les pidiera que cambien. Esto se dio a partir del desgaste de la goma blanda de Colapinto.

En la 20° vuelta, el argentino entró a boxes y cambió a neumáticos duros. Luego de esa parada, quedó 19° solo por delante de Hulkenberg.

En el 23° giro, Lewis Hamilton se accidentó y hubo safety car donde todos los que no habían pasado por boxes aprovecharon para cambiar neumáticos. Con el abandono de Hamilton y el ingreso a boxes de Bortoleto, Colapinto avanzó al 17°.

Hamilton found the barriers exiting Turn 3 😖



Cuando se reanudó la carrera, Liam Lawson se tocó con Carlos Sainz y los dos quedaron atrás. De esta manera, el argentino pasó al 15° lugar. Pudo avanzar al 14° cuando entró a boxes Fernando Alonso.

En la pelea de adelante, Max Verstappen mostró su jerarquía en la largada y pasó a Lando Norris. Sin embargo, no pudo aguantar el ritmo y el británico lo superó en la 9° vuelta para recuperar el 1-2 de McLaren con Oscar Piastri como líder.

La Fórmula 1 volvió a la acción después de 4 semanas en el último parate largo de la temporada a la que le quedarán 9 carreras más.

«Va a ser una carrera larga, cambiamos cosas del auto y funcionó mejor. Teníamos potencial para pasar a la Q2″, analizó Colapinto después de la clasificación.

La pole position fue para Oscar Piastri que superó a su compañero Lando Norris que fue 2°. Tercero se metió Max Verstappen, de Red Bull.