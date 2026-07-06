España lo ganó sobre la hora por 1 a 0 y eliminó a Portugal, en la despedida de Cristiano Ronaldo

(AP). Las dos caras de la moneda. Atrás, el lamento y el llanto de Cristiano, ante su despedida de los Mundiales. En el frente de la imagen, la alegría de Pedro Porro tras la clasificación de España.

En el cierre del encuentro, con una enorme jugada colectiva, España logró destrabar el marcador y ganarle por 1 a 0 a Portugal en Dallas, en lo que fue el último encuentro mundialista del astro Cristiano Ronaldo.

Los españoles comenzaron apoderándose del balón, pero los portugueses mostraron mayor profundidad y peligro en el área rival. No obstante, los ibéricos también dispusieron sus chances, siendo ambos arqueros fundamentales para mantener el cero en sus arcos.

El segundo tiempo fue similar, con intensidad, disputa e ida y vuelta, aunque sin tanta claridad a la hora de generar peligro. Portugal fue más en el comienzo, pero España dominó con claridad hasta el cierre.

Se terminaba el partido y la Roja, que tanto había insinuado desde la segunda mitad del complemento, destrabó el partido con una exquisita jugada preparada, que terminó con el gol agónico de Mikel Merino y el pasaje a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Ahora, los ibéricos chocarán con el vencedor del duelo que más tarde protagonizarán Estados Unidos y Bélgica.

Desarrollo del partido

A los 11′, Unai Simón se mostró seguro ante el primer remate certero de Cristiano Ronaldo; el primer aviso de peligro real del partido.

Respondió España a los 15′, con una gran jugada individual de Lamine Yamal, encarando por izquierda y rematando cruzado, ante un gigante Diogo Costa, que contuvo ese remate y luego, con mano cambiada, despejó al córner un tiro de Álex Baena desde afuera del área.

Otra para la Roja, a los 30′: centro rasante de Pedri al área y despeje a tiempo de Costa, antes de la llegada de Dani Olmo.

Las dos últimas claras, para Portugal. A los 36′, lindo centro de Pedro Neto, cabeceó Joao Félix, cachetó Simón y la pirueta de Cristiano encontró nuevamente al golero español, dejando además una linda volada para la foto.

A los 40′, Nuno Mendes remató desde la izquierda, al borde del área grande, pero otra vez Simón aseguró su arco y despejó el peligro.

¿EL SUCESOR DEL SANTO DE CASILLAS?



Unai Simón alcanzó a tocar el balón tras el cabezazo de Joao Felix y se estiró lo más posible para atrapar el rebote de Cristiano Ronaldo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IbMET9WyZo — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

El complemento continuó con la misma tónica: partido intenso, disputado, de mucha ida y vuelta y con permanentes insinuaciones en ambos arcos.

Los lusitanos comenzaron mejor. A los 5′, con el fondo español mal parado, los lusitanos atacaron rápido de contragolpe, pero el desborde y centro de Pedro Neto no pudo ser conectado por Ronaldo.

Luego del «break» de hidratación, los españoles, apelando al banco de relevos, se hicieron del control del juego y pusieron contra un arco a Portugal, aunque sin claridad, solo con centros y pelotazos llovidos.

DE ÚLTIMO MINUTO: ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA PARA METERSE EN CUARTOS!



Espectacular pase entre líneas para que el recién ingresado Mikel Merino le gane el duelo mano a mano a Diogo Costa y convierta el 1-0 ante Portugal sobre el final del partido. pic.twitter.com/tcd6e1eTYT — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Se terminaba el encuentro y España, a los 45′, logró destrabarlo: tiro libre rápido, con Merino tocando para Ruíz, este haciendo una brillante triangulación con Ferran y el propio Merino, quien quedó solo y definió con calidad ante la salida de Costa, para el único tanto del encuentro.

Portugal, a los 51′, fue desesperado por el empate, con un centro forzado de Conceicao, que Bernardo Silva cabeceó al techo del arco. Esa fue la última y Portugal dijo adiós a la ilusión y a su máxima figura de todos los tiempos, el gran Cristiano Ronaldo.

UNA LEYENDA Y EL FUTURO



El abrazo de Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/72yeW4VhpY — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Cómo llegaron

Más allá del presente de ambos equipos, el choque entre ambos representa unos de los clásicos y más atractivos duelos del fútbol europeo.

Por un lado, el Portugal de Cristiano Ronaldo, que podría disputar hoy su último partido con la Selección. Los lusos llegaron a octavos tras una agónica y polémica victoria ante Croacia por 2 a 1, con el VAR como principal protagonista.

Del otro lado, un España plagado de figuras, destacándose Lamine Yamal, Pedri y Mikel Oyarzábal, entre otros, y considerado de los máximos candidatos a pelear por el título mundial en el presente certamen. La Roja viene de ganarle con comodidad a Austria por 3 a 0.

Formaciones

España: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alex Baena, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix y Cristiano Ronaldo.